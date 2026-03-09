自主都更擬加碼補助作業費 一定比例同意免設更新會

內政部推動自主都更，擬由都更基金投入新台幣5億元建立信用保證機制，可望提供50億元貸款額度；也將加碼補助前期作業費，助民眾籌備都市更新會。另研擬只要一定比例所有權人同意，就可不成立更新會，直接委託全案管理機構處理。

賴清德總統先前宣示，將推動「自主都更」，並成立「自主都更信用保證機制」。

國土署都更建設組長王武聰日前在一場研討會指出，都更可分為政府主導的「公辦都更」、建商主導的「民辦都更」，以及居民自行成立都市更新會的「自主都更」。自民國108年至114年，仍以民辦都更共456件占86%最多，其次為公辦都更47件、占9%，自主都更則僅有26件，占5%。

王武聰指出，現行自主都更案件少，主要有4大原因，包括住戶缺乏專業經驗、產權複雜、受限市場性與缺乏資金來源。而自主都更成功關鍵在於「人」的意願整合、「事」的專業處理能力、「錢」的籌措缺一不可。經先前請教專家，都更成本每坪大約要40萬元，對住戶來講是不小負擔。

王武聰表示，因此，將提供財務協助，除了現行補助擬訂事業計畫最多500萬元、權利變換計畫300萬元外，規劃加碼補助「前期作業費」，可用於委託專業者評估更新單元範圍、前期意願協調、籌備都市更新會事務、委託專業者規劃及財務評估等，希望協助民眾第一步成立都市更新會時就可以站穩腳步。

王武聰說，至於有些小型社區可能無法拿到擬定事業計畫與權利變換計畫合計最高800萬元的補助，這部分也研擬調整，雖然無法達到全額補助，但可能可以補助一半左右，讓民眾在擬定事業計畫與權利變換計畫時有較充裕資金。

王武聰指出，都市更新會要做融資時，貸款條件與成數較受限，這部分仍仰賴財政部與金管會支持，若民眾無法貸到理想成數，目前也在研擬比照既有危老重建運作模式，以都更基金做信用保證，也就是規劃由都更基金投入新台幣5億元，提供自主都更重建必要融資貸款信用保證，提高金融機構承貸意願，可望提供50億元的貸款額度。

王武聰指出，後續也會研訂「中央都更基金協助自主都更重建貸款信用保證作業要點」，定義自主都更，並規範信用保證貸款對象、相關條件、保證成數及相關費用、移送信用保證程序等。

王武聰表示，除了財務支持外，也希望提供專業協助。有時都市更新會會員意見繁雜、整合困難，因此希望都市更新會除了自行實施外，也能委任全案管理機構協助統籌規劃，協助處理前期協調、調查估價、規劃設計、財務規劃、媒合金融機構、工程發包施作、營建管理監控、資金監管、產權登記、剩餘資產處分等事項。

王武聰說，將修正都市更新條例，建立「自主都更全案管理機制」，政府也會針對全案管理機構做適度管理，包括不動產開發業者、建經公司等或許都可以擔任這個角色，但基本上要經過內政部核准；也希望地方政府的都更中心，以及國家住都中心等都可以協助自主都更、擔任全案管理機構角色。

王武聰表示，都市更新會必須定期開會，目前正在討論，若民眾不想成立，且有一定比例的所有權人同意，可以不透過都市更新會，直接委託全案管理機構執行。未來也會針對自主都更進行定義，例如至少要有一定比例由住戶自行出資等。相關政策目前都在規劃討論中。