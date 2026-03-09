光寶科總經理邱森彬：AI基建剛需 今年營運成長不是問題

美伊開戰推升國際油價衝破每桶100美元，光寶科總經理邱森彬認為，這對於終端消費市場影響難免，不過AI基礎建設需求成長動能明確，看好光寶科今年整體營運成長不是問題。

邱森彬今天與媒體交流時表示，去年底到今年初，受到記憶體缺料影響，包括PC、手機等終端消費型產品出貨確實比預期差；如今又碰到戰爭，推升油電雙漲，資金排擠效應下，預料終端消費市場將雪上加霜。

邱森彬指出，所幸在AI方面，4大CSP（雲端服務供應商）今年資本支出都是成長，以光寶科的110kWPower Shelf（電源機架）新品為例，主要配合輝達（NVIDIA）預計今年下半年推出的Vera Rubin平台，其中最大客戶所給的最新訂單展望，比原先預期高出2、3倍，且依據客戶承諾，AI相關訂單成長趨勢未來18個月不會改變。

一消一長，邱森彬認為光寶科今年整體營運成長不是問題。在此之前，光寶科已公布2025年歸屬母公司淨利新台幣151.16億元，年增27%，每股稅後純益6.64元，創歷史新高。

邱森彬分析，現階段AI基礎建設是剛需，就像蓋高鐵或高速公路，已經規劃好就會繼續蓋下去，不容易受到戰事影響。他觀察客戶的資料中心興建計畫持續進行，未來2年需求沒有太大問題。

不過邱森彬坦承，就像高鐵、高速公路，不可能這樣一直蓋下去，蓋到一定程度，重點會轉移到各種應用的落地發展，AI效應會擴散到各種Edge端的邊緣裝置，為此，光寶科已展開超前部署。如光寶科今年1月宣布公開收購宇智網通，希望補足固定無線接入（FWA）等無線網路技術。

邱森彬表示，未來AI從雲端朝向Edge端發展，會帶動很多週邊的電源、網通等相關需求。他強調，公開收購宇智網通是希望補齊技術缺口，把未來拼圖先拼起來。