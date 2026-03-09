快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

光寶科總經理邱森彬：AI基建剛需 今年營運成長不是問題

中央社／ 台北9日電
美伊開戰推升國際油價衝破每桶100美元，光寶科總經理邱森彬認為，這對於終端消費市場影響難免，不過AI基礎建設需求成長動能明確，看好光寶科今年整體營運成長不是問題。中央社資料照
美伊開戰推升國際油價衝破每桶100美元，光寶科總經理邱森彬認為，這對於終端消費市場影響難免，不過AI基礎建設需求成長動能明確，看好光寶科今年整體營運成長不是問題。中央社資料照

美伊開戰推升國際油價衝破每桶100美元，光寶科總經理邱森彬認為，這對於終端消費市場影響難免，不過AI基礎建設需求成長動能明確，看好光寶科今年整體營運成長不是問題。

邱森彬今天與媒體交流時表示，去年底到今年初，受到記憶體缺料影響，包括PC、手機等終端消費型產品出貨確實比預期差；如今又碰到戰爭，推升油電雙漲，資金排擠效應下，預料終端消費市場將雪上加霜。

邱森彬指出，所幸在AI方面，4大CSP（雲端服務供應商）今年資本支出都是成長，以光寶科的110kWPower Shelf（電源機架）新品為例，主要配合輝達（NVIDIA）預計今年下半年推出的Vera Rubin平台，其中最大客戶所給的最新訂單展望，比原先預期高出2、3倍，且依據客戶承諾，AI相關訂單成長趨勢未來18個月不會改變。

一消一長，邱森彬認為光寶科今年整體營運成長不是問題。在此之前，光寶科已公布2025年歸屬母公司淨利新台幣151.16億元，年增27%，每股稅後純益6.64元，創歷史新高。

邱森彬分析，現階段AI基礎建設是剛需，就像蓋高鐵或高速公路，已經規劃好就會繼續蓋下去，不容易受到戰事影響。他觀察客戶的資料中心興建計畫持續進行，未來2年需求沒有太大問題。

不過邱森彬坦承，就像高鐵、高速公路，不可能這樣一直蓋下去，蓋到一定程度，重點會轉移到各種應用的落地發展，AI效應會擴散到各種Edge端的邊緣裝置，為此，光寶科已展開超前部署。如光寶科今年1月宣布公開收購宇智網通，希望補足固定無線接入（FWA）等無線網路技術。

邱森彬表示，未來AI從雲端朝向Edge端發展，會帶動很多週邊的電源、網通等相關需求。他強調，公開收購宇智網通是希望補齊技術缺口，把未來拼圖先拼起來。

光寶科 基礎建設

延伸閱讀

晶技奪低軌衛星大單 打入美系供應鏈 成長添新動能

飆股的故事／貿聯衝刺 HPC 業績拚新高 股價短線漲幅超過四成

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

光寶科、台達電 四檔夯

相關新聞

浴室沒窗不能買？房仲曝2關鍵：房子85分就可以考慮

資深房仲阿偉近日在臉書分享，許多民眾看房時常卡在同一個問題：「浴室沒有開窗，可以買嗎？」他表示，自己經常提醒客戶，房子很少有真正完美的條件，購屋時往往需要在各種條件之間做取捨，因此單一缺點不一定代表房子不能買。

雙北預售市場驚見斷崖式下滑 建經總經理：非崩盤

第一建經研究中心統計實價資料指出，雙北市預售屋買氣在2025年出現斷崖式下滑，交易量減幅前五名行政區，北市以信義區年減83%居冠，交易量從2024年627件減至105件；新北則以蘆洲減幅83%最高，從155件縮減至25件。

尚凡國際與大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

尚凡（5278）國際創新科技與大研生醫9日公告，集團創辦人暨董事長張家銘近日辭世。目前董事會決議大研生醫董事長將由林東慶接任，尚凡國際將再召開董事會推選董事長人選。

2026年首季國片票房刷新高！累計9.71億元 超越2025全年成績

隨著近期國片市場大熱，2025年至今已有五部國片票房破億，文化部9日宣布，今年國片票房於3/5即已追平去年全年度9.46億元成績，至8日累計票房達9.71億元。

寶鋼9日新盤價 熱冷軋上漲人民幣200元…中鋼4月鋼價上漲有底氣

大陸鋼鐵龍頭寶鋼9日開出4月新價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲人民幣200元，約當新台幣923元；寶鋼強勢表態，不僅確立亞洲鋼價的上升軌道，更為即將開盤的中鋼（2002）注入強心針，中鋼漲盤具備厚實底氣，後市樂觀看待。

自主都更擬加碼補助作業費 一定比例同意免設更新會

內政部推動自主都更，擬由都更基金投入新台幣5億元建立信用保證機制，可望提供50億元貸款額度；也將加碼補助前期作業費，助民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。