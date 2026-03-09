巨大集團3月5日與美國CBP會面

巨大（9921）集團就 3 月 5 日與美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）強迫勞動部門（Forced Labor Division）官員的會面情形發布最新說明。此次會議係針對目前影響巨大台灣廠營運之「暫扣令」（Withhold Release Order, WRO）案件進行討論。

巨大集團執行長劉素娟與法務長陳彥君於會中與負責審查本案的 CBP 分析人員進行工作層級會談。會議開始時，劉素娟執行長特別向巨大集團創辦人劉金標先生致敬，並再次重申公司將持續堅持創辦人所建立的核心價值，包括誠信、信任、積極、效率與韌性。

CBP 在會議中表示，巨大案件仍為其優先處理事項之一，並正努力加速相關審查程序。CBP 亦指出已指派更多人員參與本案，以期更有效率地推進審查作業。

巨大集團已依 CBP 要求提交相關資料，目前 CBP 正持續審閱中。本次會議亦針對 CBP 後續提出的問題進行討論，巨大並逐一作出說明與回覆。整體而言，本次會議氣氛具建設性且富有成效。

巨大集團表示，儘速完成本案審查並撤銷 WRO，不僅對公司的誠信、營運、員工及美國客戶十分重要，也有助於維持各界對 WRO 流程的信任。巨大將持續透過線上或實體方式與 CBP 保持溝通，以即時回應後續問題並協助審查程序順利推進。