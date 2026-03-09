等不到價崩？專家驚揭雙北市「這兩區」 預售買氣狂降逾八成

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
資料顯示，近兩年雙北市預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件。圖為台北市信義區房地產。本報資料照

受到央行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期！第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象。

資料顯示，近兩年雙北市預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

除了信義和蘆洲區外，台北市包括中正、中山、內湖、松山等，交易量則有42~80%不等的年減幅；新北的土城、淡水、鶯歌、林口等區，交易量皆有七成左右的縮減。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，2024年房市正熱絡時，信義、中山、松山等蛋黃區，預售每坪單價多已突破百萬元大關，建商積極規劃中坪數或小坪數的產品，訴求蛋黃區的中低總價，吸引置產族目光。不過隨著貸款趨嚴，置產買氣縮手，2025年預售交易大幅縮減。

至於新北市蘆洲區，預售交易年減幅也逾八成，台灣房屋集賢加盟店店長張漢崴指出，蘆洲原本居住密度就相當高，舊市區僅少數預售個案銷售，而南港子重劃區已發展多年，所剩可開發建地不多、預售新案少，再加上蘆洲新案大多為在地建商，且多採先建後售模式，因此不會進到預售交易中，在景氣反轉之際，預售交易表現更出現明顯落差。

第一建經總經理謝萬雄指出，2025年的量縮並非市場崩盤，而是經歷過去幾年建商積極推案後的修正狀態，且央行的第七波信用管制加上去年銀行大幅限縮房貸額度，影響預售買方的心理恐懼，擔心未來交屋時會面臨「貸款不足」的狀況，導致置產族和短期買盤撤出市場。

謝萬雄表示，不動產市場已從「投機導向」轉為「長期自住」，預計2026年將延續此趨勢，維持「量縮、價穩」的趨勢，自住的剛性買方能從容的挑選適合自己的房子。

