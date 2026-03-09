國際棒球賽事帶動收藏潮！Yahoo 拍賣棒球周邊熱搜飆5倍

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近期東京巨蛋連日湧入大批台灣球迷應援，中華隊8日在延長賽力退韓國，再度點燃棒球熱潮，也帶動棒球周邊與收藏買氣升溫。Yahoo拍賣觀察發現，近期棒球相關搜尋量明顯升溫，其中「中華職棒」搜尋量月增近5倍，球星則以二刀流傳奇「大谷翔平」熱搜奪冠、台灣隊長「陳傑憲」、日本王牌投手「山本由伸」等關鍵字熱度緊追在後，顯示球迷關注度持續高漲。

看準棒球與運動收藏熱潮，Yahoo拍賣「春日新編計畫」集結棒球卡主題區商品，並結合多重回饋活動。3月9日至3月11日攜手7-ELEVEN推出99元免運日，並加碼10% OPENPOINT。同時，也有全球限量75張的大谷翔平限定球員卡、徐若熙簽名卡等夢幻逸品「一元起標」。

Yahoo拍賣觀察，近期平台體育紀念品銷售較前期大幅成長2倍，包括實戰球帽、實戰球衣與簽名球等商品，皆成為球迷收藏與應援熱門選擇。同時，球員卡與收藏卡市場更出現競標潮，2月底開放取貨、原價2,290元的「2024中華職棒年度球員卡精裝盒」在平台售價最高成長逾三成。Yahoo購物中心也發現，球迷穿搭應援也掀起新一波棒球服飾品類買氣，其中MIZUNO推出的CT應援系列在球星江坤宇帶動下，銷量較一般款飆升3倍、同時Nike、adidas、Puma等知名品牌棒球帽也成棒球迷穿搭熱門單品。

徐若熙 Nike 陳傑憲

