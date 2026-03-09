國際棒球賽事帶動收藏潮！Yahoo 拍賣棒球周邊熱搜飆5倍

資深房仲阿偉近日在臉書分享，許多民眾看房時常卡在同一個問題：「浴室沒有開窗，可以買嗎？」他表示，自己經常提醒客戶，房子很少有真正完美的條件，購屋時往往需要在各種條件之間做取捨，因此單一缺點不一定代表房子不能買。

2026-03-09 14:09