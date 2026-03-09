買氣消風…桃園兩大蛋白區一年跌掉逾10%

中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園市成屋市場多數行政區房價均下跌，又以兩大蛋白區、新屋區年跌幅達12.9%和大園區跌價10.5%最有感。

然而，在一片跌勢中，蘆竹區卻逆勢上揚，平均單價從2024年的每坪30.6萬元微幅攀升至2025年的每坪31.1萬元，年增1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。

新屋與大園近一年平均房價出現較大的跌幅，中信房屋南崁捷運加盟店店長王立君分析，新屋與大園同屬桃園相對外圍的區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區等建設題材的發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。

惟王立君分析，目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。

至於蘆竹，王立君表示，蘆竹的交易熱區主要集中在A10山鼻重劃區和南崁生活圈，A10重劃區近年陸續出現不少每坪成交價4-5字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果。

蘆竹區內的南崁生活圈發展成熟，區內亦不乏高單價、低總價的小坪數產品，如「星池」、「River One」、「爵仕堡」等社區，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定，而這類小宅產品因單價較高，也會給區域價格帶來支撐力道。

展望未來，王立君指出，隨著捷運綠線工程推進，加上緊鄰航空城、機場捷運的地利之便，蘆竹區有望持續磁吸雙北外溢客群，長線發展動能相當看好。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，相較於雙北，桃園房價仍具備顯著的價格優勢，加上區域內建設題材豐沛，長期來看，房市發展前景依然充滿想像空間。不過她也提醒，隨著市場氛圍轉趨理性，購屋族進場應更為審慎，區域選擇應以自身實際需求為主要考量，切忌盲目追逐題材或短期熱度。