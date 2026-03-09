找工作更找未來！信義企業集團台大校徵 MA 年薪挑戰150萬

台大校園徵才博覽會7日盛大登場，各大知名企業積極搶才，其中，信義企業集團以「探索、成長、圓夢」為主軸，祭出包括保障零房產經驗的業務新人前六個月保障薪資，並提供180天完整培訓計畫、年薪120萬至150萬總部儲備幹部（MA）計畫，以及業務與幕僚實習計畫等高薪高發展職缺，期待廣納人才市場各路菁英。

為了與Ｚ世代青年面對面交流，信義企業集團展現最高誠意，今年台大校徵多位集團高階主管親自到場，與學子分享產業趨勢、職場心法，不僅展現對人才的重視，更凸顯信義企業集團布局多元，能提供人才職涯發展的廣度及不受限制的優勢。信義房屋總經理陳麗心強調，希望「以企業倫理共創永續好生活，成就世界級服務業」的願景為目標，集團不僅是不動產服務的提供者，更具備跨國多元發展的生態系，支持人才走出屬於自己的職涯道路。

在信義企業集團眾多招募職缺中，不動產業務工作向來受到新鮮人高度關注。信義房屋長期以業界頂歸培訓制度著稱，為了協助沒有房仲經驗的新鮮人順利踏入產業，設計為期180天的培訓計畫，從不動產專業知識、客戶服務技巧到市場分析與實務操作，透過系統化課程與實戰學習，逐步培養新人具備專業服務能力；入職後前六個月提供保障月薪，讓新人能安心學習與累積實務經驗。信義企業集團人資長黃吉良指出，透過多元的高發展計畫，在多面向為人才賦能、提供必要的支持，期待夥伴為客戶成家立業同時，也能在信義一圓夢想。

完成新人訓練並轉正後，信義房屋仍持續投入人才培育資源，依照不同職涯階段設計多元課程，包括專業能力強化、客戶服務技巧、團隊合作與管理職培訓等，透過分階段培訓機制，協助同仁持續精進專業能力，並為未來發展成為店主管或頂尖業務人才奠定基礎。信義房屋表示，希望透過長期且完整的人才培育制度，讓同仁在穩定發展的環境中實現個人職涯目標，也持續為產業培養高品質的不動產服務人才。

除了業務職缺外，信義企業集團所提供的「策略與幕僚型」職缺，也一向是許多新鮮人積極嚮往的職缺。其中，MA計畫邁入第五屆，是國內不動產業唯一的集團MA計畫，在跨部門輪調中，提供完整的培訓、實作機會、主管與學長姊「陪跑」，兩年培訓期間，保障月薪70K、年薪120萬元，表現優異者年薪最高更上看150萬元，希望讓具潛力的年輕人才在探索過程中找到適合發展的領域，最終成為推動企業成長的核心梯隊人才。

另外，針對大三以上學生，信義企業集團亦推出幕僚暑期實習計畫，提供大學33K、碩士35K月薪，並安排專屬職場教練與學長姐指導。實習生更可依志願與長才進入不同部門參與專案，擴增職場實務與專案管理技巧，更有機會與高階主管面對面交流，洞察產業運作模式；若專案競賽優勝者，可至信義企業集團環灘島參與海外事業體參訪。

信義企業集團表示，面對人才競爭日益激烈的時代，企業必須持續打造具有競爭力且友善的職場環境。透過完善的人才培訓制度與多元發展機會，期盼吸引更多優秀人才加入，無論是社會新鮮人或跨產業轉職者，都能在信義找到長期發展的舞台。更多招募資訊可至信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。