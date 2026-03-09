快訊

雙北預售市場驚見斷崖式下滑 建經總經理：非崩盤

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
雙北房市示意圖。記者游智文／攝影
第一建經研究中心統計實價資料指出，雙北市預售屋買氣在2025年出現斷崖式下滑，交易量減幅前五名行政區，北市以信義區年減83%居冠，交易量從2024年627件減至105件；新北則以蘆洲減幅83%最高，從155件縮減至25件。

另外，台北市中正、中山、內湖、松山區，交易量有42~80%不等的年減幅；新北土城、淡水、鶯歌、林口等區，交易量皆有7成左右的縮減。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，2024年房市正熱絡時，信義、中山、松山等蛋黃區，建商積極規劃中坪數或小坪數的產品，訴求蛋黃區的中低總價，吸引置產族目光。但隨貸款趨嚴，置產買氣縮手，2025年交易大減。

信義區因2023年底大巨蛋開幕利多，吸引不少建商積極在基隆路一段和基隆路二段周邊推新案，推升房價，但第七波信用管制後，預售單價不見修正，買方不願追價，交易量年減逾8成。

至於新北市蘆洲區，台灣房屋集賢加盟店店長張漢崴指出，蘆洲舊市區僅少數預售個案銷售，南港子重劃區已發展多年，所剩可開發建地不多、預售新案少，再加上蘆洲新案大多為在地建商，且多採先建後售模式，因此不會進到預售交易中，在景氣反轉之際，預售交易表現更出現明顯落差。

張漢崴觀察，2024年蘆洲預售案交易，成交單價落在6~8字頭，其中「新樸王樣」有不少1房的小坪數產品交易，總價1200萬元上下可入手，吸引不少小資族或置產族購買，推升當年交易基期。

另外，2024年新北淡水和林口的預售交易量曾分別高達2739件、2279件，土城也有1938件，是因有大規模新案推出，買方積極進場。

但2025年景氣反轉，市場觀望氣氛濃，建商推案縮手，市場大規模推案幾乎銷聲匿跡，交易量就呈現「斷崖式下滑」。

張菱育表示，過去林口、淡水、蘆洲、鶯歌等區域，雖然位處新北的蛋白區，但是有低總價、好入手的優勢，吸引小家庭和首購族購屋，但是在房價逐漸攀升和限制貸款的雙重壓力之下，首購族負擔能力達到臨界點，讓買方去年購屋態度轉趨觀望保守，市場熱度也同步降溫。

第一建經總經理謝萬雄指出，2025年的量縮並非市場崩盤，而是經歷過去幾年建商積極推案後的修正狀態，加上央行第七波信用管制以及銀行限縮房貸額度，影響預售買方的心理恐懼，擔心未來交屋時會面臨貸款不足，導致置產族和短期買盤撤出市場。

他表示，市場已從「投機導向」轉為「長期自住」，預計2026年將延續此趨勢，維持「量縮、價穩」的趨勢，自住的剛性買方能從容的挑選適合自己的房子。

近兩年雙北預售案交易量減幅前五名。(第一建經／提供)
