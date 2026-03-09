銜接北士科產業廊帶 全球彈性辦公室龍頭 Regus 進駐「承德168」大樓

疫情後共享辦公室崛起，全球最大彈性辦公空間供應商 IWG 集團，旗下的品牌雷格斯（Regus）日前正式進駐北市「CAAM 承德 168」大樓。IWG集團台灣區總裁許恒豪表示，這是Regus在台第19個據點，預計7、8月開幕，目標年底在台還要達23據點以上。

「CAAM承德168」為Google進駐大樓，據實價登錄，租金每坪達3,322元，創廠辦租賃市場最高單價紀錄，許恒豪表示，隨著Regus進駐後，未來每坪租金可望再突破天花板。

振業化工與IWG集團達成深度合作，引進旗下享譽全球的商務中心品牌「Regus 雷格斯」，進駐榮獲國際 LEED 白金級 (Platinum) 認證的綠建築「CAAM 承德 168」。此次簽約不僅是建築硬體與商務軟體的頂級對標，更標誌著劍潭、圓山區域正式升級為銜接「北士科 (BSTP)」產業廊帶的首要戰略據點。

振業化工總經理 Howard Pan 潘唯浩 表示，「CAAM 承德 168」獲得 LEED 白金獎項以及SmartScore 與 WiredScore 國際雙認證，代表我們對環境價值、智慧效能與數位韌性的重視。結合 Regus 的全球視野，我們希望能提供一個穩定且具支持力的環境，與企業共同成長。

許恆豪表示，Regus 非常榮幸能進駐這棟具備國際永續高度的綠建築。看好劍潭、圓山區位在北士科廊帶中的爆發力，透過 Regus 的強大平台，將助攻企業在最短時間內完成全球化布局。

許恆豪表示，Regus 雷格斯在全球擁有5,000多個據點的強大後盾，橫跨 120 多個國家，此次進駐更讓「CAAM 承德 168」的企業能瞬間與世界接軌。

談到Regus未來計劃，許恆豪表示，AI科技發展下，台灣已經成為重要的據點，看好當地對商用不動產的需求度高，目前據點涵蓋台北、新北、桃園、新竹、台中、台南等，下一步也會進軍高雄，目標今年底品牌要達到23個據點，未來也會洽談整棟策略合作的模式。