快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

銜接北士科產業廊帶 全球彈性辦公室龍頭 Regus 進駐「承德168」大樓

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
振業化工與IWG集團達成深度合作，引進旗下享譽全球的商務中心品牌「Regus 雷格斯」，由IWG集團台灣區總裁許恒豪（圖右）與振業化工總經理潘唯浩（圖左）簽約。記者朱曼寧／攝影
振業化工與IWG集團達成深度合作，引進旗下享譽全球的商務中心品牌「Regus 雷格斯」，由IWG集團台灣區總裁許恒豪（圖右）與振業化工總經理潘唯浩（圖左）簽約。記者朱曼寧／攝影

疫情後共享辦公室崛起，全球最大彈性辦公空間供應商 IWG 集團，旗下的品牌雷格斯（Regus）日前正式進駐北市「CAAM 承德 168」大樓。IWG集團台灣區總裁許恒豪表示，這是Regus在台第19個據點，預計7、8月開幕，目標年底在台還要達23據點以上。

「CAAM承德168」為Google進駐大樓，據實價登錄，租金每坪達3,322元，創廠辦租賃市場最高單價紀錄，許恒豪表示，隨著Regus進駐後，未來每坪租金可望再突破天花板。

振業化工與IWG集團達成深度合作，引進旗下享譽全球的商務中心品牌「Regus 雷格斯」，進駐榮獲國際 LEED 白金級 (Platinum) 認證的綠建築「CAAM 承德 168」。此次簽約不僅是建築硬體與商務軟體的頂級對標，更標誌著劍潭、圓山區域正式升級為銜接「北士科 (BSTP)」產業廊帶的首要戰略據點。

振業化工總經理 Howard Pan 潘唯浩 表示，「CAAM 承德 168」獲得 LEED 白金獎項以及SmartScore 與 WiredScore 國際雙認證，代表我們對環境價值、智慧效能與數位韌性的重視。結合 Regus 的全球視野，我們希望能提供一個穩定且具支持力的環境，與企業共同成長。

許恆豪表示，Regus 非常榮幸能進駐這棟具備國際永續高度的綠建築。看好劍潭、圓山區位在北士科廊帶中的爆發力，透過 Regus 的強大平台，將助攻企業在最短時間內完成全球化布局。

許恆豪表示，Regus 雷格斯在全球擁有5,000多個據點的強大後盾，橫跨 120 多個國家，此次進駐更讓「CAAM 承德 168」的企業能瞬間與世界接軌。

談到Regus未來計劃，許恆豪表示，AI科技發展下，台灣已經成為重要的據點，看好當地對商用不動產的需求度高，目前據點涵蓋台北、新北、桃園、新竹、台中、台南等，下一步也會進軍高雄，目標今年底品牌要達到23個據點，未來也會洽談整棟策略合作的模式。

「CAAM承德168」大樓。記者朱曼寧／攝影
「CAAM承德168」大樓。記者朱曼寧／攝影

北士科

延伸閱讀

從新板百萬行情到Tpark崛起　「遠雄信義CENTER」價值浮現

相關新聞

遠航客機臨停小港機場欠下600萬 首拍底價喊「800萬」

遠東航空停業多年，旗下一架MD-82客機停泊在高雄小港機場近7年，欠下600多萬元場站費用，還占用寶貴的停機位，小港機場移送執行，行政執行署高雄分署預計本月17日下午3時許拍賣，一拍底價為800萬元，不過該機不能執飛固定航線，提醒競標者注意。

台北外國人落腳熱點揭密 地政局：顛覆你的想像

想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。

銜接北士科產業廊帶 全球彈性辦公室龍頭 Regus 進駐「承德168」大樓

疫情後共享辦公室崛起，全球最大彈性辦公空間供應商 IWG 集團，旗下的品牌雷格斯（Regus）日前正式進駐北市「CAAM 承德 168」大樓。IWG集團台灣區總裁許恒豪表示，這是Regus在台第19個據點，預計7、8月開幕，目標年底在台還要達23據點以上。

和潤2026年朝全方位金融科技服務 領航者挺進

台灣汽車金融龍頭和潤企業董事長陳建州發布2026年展望，將展現企業經營韌性，啟動AI賦能全員計畫，邁向全方位金融科技服務領航者，將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡佈局。

強敵「漢神洲際購物廣場」4月試營運 中市34年老字號百貨「回到原點」

台中市「漢神洲際購物廣場」力拚清明連假後的4月10日就要試營運，並加入母親節檔期大戰。和它相距不遠，有34年歷史的中友百貨公司今天開記者會，除了預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。

全家搶解饞商機優格乘「高蛋白、少添加、甜點化」風潮業績增三成

節氣時序即將邁入春分，觀察民眾春日飲食也將漸轉向清爽、低負擔，看準春日換季帶動的輕盈飲食商機，全家（5903）即日起至3月31日推出「春日微健康」輕食提案。洞察到近年優格展現「高蛋白、少添加、甜點化」三大趨勢，已躍升為大眾午後解饞新寵，「全家」特別呼應社群上「優格百變吃法」浪潮，祭出小規格優格搭配指定堅果、穀物棒等享合購8折優惠，參與「全家」會員APP「Fa現」平台優格創意吃法互動，再抽一個月份免費優格！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。