浴室沒窗不能買？房仲曝2關鍵：房子85分就可以考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
房仲阿偉表示，自己常提醒客戶購屋時需要在各種條件之間做取捨，單一缺點未必不能買。 示意圖／ingimage
資深房仲阿偉近日在臉書分享，許多民眾看房時常卡在同一個問題：「浴室沒有開窗，可以買嗎？」他表示，自己經常提醒客戶，房子很少有真正完美的條件，購屋時往往需要在各種條件之間做取捨，因此單一缺點不一定代表房子不能買。

阿偉指出，第一個要評估的是整體條件是否夠好，例如地段、格局或價格等。如果這些條件已經達到八、九十分的水準，卻只因為浴室沒有開窗就放棄，往往會讓人錯過不錯的物件。他認為購屋時應該從整體價值評估，而非只放大單一缺點。

另外一個重點則是通風是否能透過設備改善。阿偉表示，現在不少新建案的浴室本來就沒有對外窗，但多半會搭配三合一暖風機或乾燥設備，只要洗完澡後開啟乾燥功能，通常能讓浴室很快恢復乾燥，甚至有住戶會利用設備來晾衣服。

他也提醒，購屋不必追求百分之百完美的房子，只要整體條件達到約八十五分就值得考慮，其餘部分往往可以透過裝潢、家電或生活習慣調整補強，才能在預算與居住需求之間找到平衡。

事實上，近年房價高漲，不少民眾買不起市中心蛋黃區，只能轉往蛋白區尋找物件，新北林口就成為熱門選擇。不過林口長期以來因氣候潮濕、濃霧頻繁而被不少人討論，也曾有網友在網路發文抱怨當地濕度過高，衣服常常晾不乾甚至發霉，引起不少在地居民共鳴。

該名網友在PTT表示，林口霧氣重、濕度常常超過80%，洗好的衣服很難曬乾，鞋子也容易發霉，對過敏體質的人來說更是困擾。貼文曝光後，有人直言冬天彷彿「進入異世界」，甚至外牆還會長青苔，但也有網友認為北台灣本來就潮濕，其實可透過除濕機、暖風乾燥等設備改善。也因此購屋自住，冬天最好親自到現場看看，再評估是否能接受當地的氣候環境。

房仲 買房 浴室

