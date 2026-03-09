快訊

強敵「漢神洲際購物廣場」4月試營運 中市34年老字號百貨「回到原點」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供
中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供

台中市「漢神洲際購物廣場」力拚清明連假後的4月10日就要試營運，並加入母親節檔期大戰。和它相距不遠，有34年歷史的中友百貨公司今天開記者會，除了預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。

店長陳俊華說，有新的同業要加入，與中友所在的一中商圈可說是就在隔壁。如何讓顧客在商場裡獲得最好的服務、商場本身做好培訓以及商品、氛圍上的調整一直是公司重視的基本觀念。董事長劉福壽也指示，要回到原點，把該做好的做好，是因應任何挑戰所應該秉持的。

他說，翻了一下歷史，過往有那麼多的店開幕，而中友即將舉辦34周年慶，表示中友在台中市屹立了非常久的時間。他們相信所秉持的理念且會持續深化，要帶給顧客更歡欣和喜悅的購物環境，同時也要呼喚重要的主顧客們，「我們依然敞開雙手，以最好的服務迎接你們的到來」

中友百貨為了與同業差異化，今年舉辦第9年的「中友森林續曲」活動，特別邀請到民歌手施孝榮、于台煙、施少庸參與，4月11日將帶領消費者走入山林，享受慢活和山林裡的優美歌聲，活動3月12日起開始售票。

中友今年亦將舉辦「歌王爭霸戰」邀請民眾站上舞台一展歌喉、近距離接觸偶像，並特別邀請新生代歌手艾薇、鄭可強擔任評審，總獎值30萬元，現正接受歌手募集中。

中友百貨說，中友百貨周年慶是母親節檔期前全台唯一舉辦周年慶的百貨公司。本次整合滿千送點、超級品牌日加碼、銀行刷卡禮與會員專屬回饋，最高回饋上看21%。其中，化妝品單筆滿2千元贈4百點、全館滿3千元贈6百點，名品、珠寶、大家電滿5千元贈1千點。iStore、法雅客、SAMSUNG單筆滿1萬元贈1千點。B棟13樓也自3月5日至23日舉辦日本美食物產大展。

中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供
中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供

中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供
中友百貨公司今天開記者會，預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。圖／中友百貨提供

