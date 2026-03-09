遠航客機臨停小港機場欠下600萬 首拍底價喊「800萬」

想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。

2026-03-09 11:26