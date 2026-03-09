快訊

遠航客機臨停小港機場欠下600萬 首拍底價喊「800萬」

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
行政執行署高雄分署17日要拍賣遠航客機，一拍底價為800萬元。高雄分署提供
行政執行署高雄分署17日要拍賣遠航客機，一拍底價為800萬元。高雄分署提供

遠東航空停業多年，旗下一架MD-82客機停泊在高雄小港機場近7年，欠下600多萬元場站費用，還占用寶貴的停機位，小港機場移送執行，行政執行署高雄分署預計本月17日下午3時許拍賣，一拍底價為800萬元，不過該機不能執飛固定航線，提醒競標者注意。

遠東航空2019年停業，旗下多架MD-82客機滯留在台灣多處機場，欠下多筆場站維護費，小港機場滯留的客機，目前也有超過600萬元欠款，還占據寶貴停機位，影響場站空間調度。

小港機場因催收不到帳款，移送行政執行署高雄分署執行，預計3月17日下午拍賣，底價800萬元，競標者須先繳交160萬元保證金才可投標。

高雄分署表示，該機為1991年12月製造，機齡約34年，採現場投標與通訊投標開標，希望能順利拍出，為該架飛機找到新主人，以維護小港機場停機坪的飛航安全。

不過，該機停放機場已久，且超過6年未啟動，適航證明已於2020年屆期，且機齡超過26年的法定限制，未來無法再次投入固定航線營運，僅可作為普通航空業或自用航空器使用。

行政執行署士林分署今年1月執行拍賣，拍定遠航的同款MD-82客機，該機已歷經2次流標，直到第三拍才拍定，底價也一路往下調整，最後以底價320萬元拍定，小港機場的拍品能否以800萬底價一次拍出，備受外界關注。

