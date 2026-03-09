快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

保瑞受基期影響2月營收年減 藥華藥寫單月次高

中央社／ 台北9日電

保瑞藥業公告2月營收為新台幣13.26億元，年減23.23%，主因調整產品組合，比較基期較高。藥華藥2月營收為16億元，年增56.65%，創單月次高紀錄。

保瑞今天向中央社記者表示，因去年第1季調整產品組合，旗下美國子公司Upsher-SmithLaboratories（USL）下架15項低毛利產品，使比較基期較高，因此2月營收年減。不過隨著胃食道逆流學名藥DLS客戶重啟拉貨動能，帶動2月營收較1月回升，月增16.12%。

在新產品線方面，保瑞表示，計畫今年推動至少7項學名藥新品上市，涵蓋多元治療領域，進一步鞏固其學名藥市場版圖。其中近期已獲美國FDA核准用於乾眼症治療的Cyclosporine眼用製劑，切入全球乾眼症市場。

CDMO（委託開發暨製造服務）業務方面，保瑞指出，截至最新統計，未來12個月在手訂單達2.64億美元（約新台幣84.09億元），雖歷經一個季度的訂單消化，及去年第4季工作天數較少的雙重影響，整體數字仍維持在相對健康水位，顯示核心客戶黏著度穩固。

藥華藥2月營收為16億元，年增56.65%，創單月次高紀錄，僅次於去年12月的19.2億元。藥華藥表示，受惠核心產品、血癌藥Ropeg全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

藥華藥指出，Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）適應症方面已獲近50國核准上市，全球商業布局持續深化；日本市場方面，高劑量給藥方案已獲核准納入仿單，預期將成為日本市場成長的重要推力。

藥華藥表示，今年在新適應症拓展，預期會有具體成果，期待陸續取得台灣、日本、中國、美國及韓國的原發性血小板過多症（ET）藥證。

延伸閱讀

永立榮營收／2月809萬元、年增96.2％ 攜網紅品牌「ipapa」創銷售佳績

保瑞營收／2月13.3億元、月增16.12% 未來12個月在手訂單84億元

投信悄悄買進股浮上檯面 台積電、藥華藥等聚焦

美喆營收／2月2.1億元、天數短少年減逾二成 前兩月5.3億元、年減8.7%

相關新聞

雙北預售市場驚見斷崖式下滑 建經總經理：非崩盤

第一建經研究中心統計實價資料指出，雙北市預售屋買氣在2025年出現斷崖式下滑，交易量減幅前五名行政區，北市以信義區年減83%居冠，交易量從2024年627件減至105件；新北則以蘆洲減幅83%最高，從155件縮減至25件。

遠航客機臨停小港機場欠下600萬 首拍底價喊「800萬」

遠東航空停業多年，旗下一架MD-82客機停泊在高雄小港機場近7年，欠下600多萬元場站費用，還占用寶貴的停機位，小港機場移送執行，行政執行署高雄分署預計本月17日下午3時許拍賣，一拍底價為800萬元，不過該機不能執飛固定航線，提醒競標者注意。

台北外國人落腳熱點揭密 地政局：顛覆你的想像

想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。

銜接北士科產業廊帶 全球彈性辦公室龍頭 Regus 進駐「承德168」大樓

疫情後共享辦公室崛起，全球最大彈性辦公空間供應商 IWG 集團，旗下的品牌雷格斯（Regus）日前正式進駐北市「CAAM 承德 168」大樓。IWG集團台灣區總裁許恒豪表示，這是Regus在台第19個據點，預計7、8月開幕，目標年底在台還要達23據點以上。

和潤2026年朝全方位金融科技服務 領航者挺進

台灣汽車金融龍頭和潤企業董事長陳建州發布2026年展望，將展現企業經營韌性，啟動AI賦能全員計畫，邁向全方位金融科技服務領航者，將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡佈局。

強敵「漢神洲際購物廣場」4月試營運 中市34年老字號百貨「回到原點」

台中市「漢神洲際購物廣場」力拚清明連假後的4月10日就要試營運，並加入母親節檔期大戰。和它相距不遠，有34年歷史的中友百貨公司今天開記者會，除了預告周年慶將在3月12日至4月15日舉辦，也表示會遵照董事長劉福壽所指示「回到原點，從根本做起」做好客戶服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。