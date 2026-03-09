保瑞受基期影響2月營收年減 藥華藥寫單月次高

保瑞藥業公告2月營收為新台幣13.26億元，年減23.23%，主因調整產品組合，比較基期較高。藥華藥2月營收為16億元，年增56.65%，創單月次高紀錄。

保瑞今天向中央社記者表示，因去年第1季調整產品組合，旗下美國子公司Upsher-SmithLaboratories（USL）下架15項低毛利產品，使比較基期較高，因此2月營收年減。不過隨著胃食道逆流學名藥DLS客戶重啟拉貨動能，帶動2月營收較1月回升，月增16.12%。

在新產品線方面，保瑞表示，計畫今年推動至少7項學名藥新品上市，涵蓋多元治療領域，進一步鞏固其學名藥市場版圖。其中近期已獲美國FDA核准用於乾眼症治療的Cyclosporine眼用製劑，切入全球乾眼症市場。

CDMO（委託開發暨製造服務）業務方面，保瑞指出，截至最新統計，未來12個月在手訂單達2.64億美元（約新台幣84.09億元），雖歷經一個季度的訂單消化，及去年第4季工作天數較少的雙重影響，整體數字仍維持在相對健康水位，顯示核心客戶黏著度穩固。

藥華藥2月營收為16億元，年增56.65%，創單月次高紀錄，僅次於去年12月的19.2億元。藥華藥表示，受惠核心產品、血癌藥Ropeg全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

藥華藥指出，Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）適應症方面已獲近50國核准上市，全球商業布局持續深化；日本市場方面，高劑量給藥方案已獲核准納入仿單，預期將成為日本市場成長的重要推力。

藥華藥表示，今年在新適應症拓展，預期會有具體成果，期待陸續取得台灣、日本、中國、美國及韓國的原發性血小板過多症（ET）藥證。