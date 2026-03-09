永豐投顧：短線以靜制動 上市公司總獲利可成長三成仍具潛力

台股受到中東局勢干擾，多頭進展受挫，美國股市也陷入混亂。永豐投顧表示，以目前情勢，美、以對伊朗的打擊頗重，但伊朗並未一蹶不振，訊息混雜，不妨以靜制動，先觀望，不要大動作。

本周有美國CPI要公布，還有甲骨文財報，而且伊朗的戰事方興未艾，這次回檔損傷多頭信心，幾項因素都不利於盤勢快速推進，所以沒必要搶進，建議放慢腳步。短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，台股長線看好，建議逢低布局。

永豐投顧表示，AI威力強大，但並非對所有人有利，Anthropic 的 Claude Code嚴重衝擊軟體股，AI可能取代多數軟體工程師的工作，美國股市軟體股普遍下跌，影響股市氣氛，應該謹慎。