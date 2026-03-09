快訊

永豐投顧：短線以靜制動 上市公司總獲利可成長三成仍具潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股受到中東局勢干擾，多頭進展受挫，美國股市也陷入混亂。永豐投顧表示，以目前情勢，美、以對伊朗的打擊頗重，但伊朗並未一蹶不振，訊息混雜，不妨以靜制動，先觀望，不要大動作。

本周有美國CPI要公布，還有甲骨文財報，而且伊朗的戰事方興未艾，這次回檔損傷多頭信心，幾項因素都不利於盤勢快速推進，所以沒必要搶進，建議放慢腳步。短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，台股長線看好，建議逢低布局。

永豐投顧表示，AI威力強大，但並非對所有人有利，Anthropic 的 Claude Code嚴重衝擊軟體股，AI可能取代多數軟體工程師的工作，美國股市軟體股普遍下跌，影響股市氣氛，應該謹慎。

台北外國人落腳熱點揭密 地政局：顛覆你的想像

想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。

桃園房價跌成一片！新屋、大園最慘 這區「唯一清流」

桃園房價相對親民，成為不少「脫北族」購屋布局的首選。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園多數行政區的平均房價變化均呈現負值，其中新屋區年跌幅達12%最為顯著，大園區亦下滑10%。

遠航客機臨停小港機場欠下600萬 首拍底價喊「800萬」

遠東航空停業多年，旗下一架MD-82客機停泊在高雄小港機場近7年，欠下600多萬元場站費用，還占用寶貴的停機位，小港機場移送執行，行政執行署高雄分署預計本月17日下午3時許拍賣，一拍底價為800萬元，不過該機不能執飛固定航線，提醒競標者注意。

全球航運大亂…歐洲航班改道 航空貨運喊漲五成

美伊戰事導致全球航運大亂，加上杜拜等中東機場轉運功能失效，又有油價暴衝的影響，其中，敏感度高的航空貨運率先喊漲，本周起，業界喊亞洲直飛歐洲的空運價格漲幅上看五成。

中東衝突 貨櫃海運價續揚...無懸念

中東衝突為全球運輸供應鏈投下新變數，最新一期（上周五）發布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）周漲幅11.7%；本周起，無論是產業界、投資界都聚焦全球物流及運價變化，貨櫃海運價續漲應無懸念。

行政治理／證交所亞資中心執行長胡則華 打造資產管理新品牌

在臺灣證券交易所的辦公室裡，亞資中心推動辦公室執行長胡則華專注翻閱著最新的法規鬆綁進度。作為亞資中心「兩年有感」目標的關鍵推手，她的神情中不見官僚的嚴肅，反而帶著一份「跨界者」特有的靈動。

