美伊衝突五路徑 群益：亞股慎防 PE 修正、日韓台 LNG 付出高額代價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美以伊衝突最終可能有五種發展路徑。（資料來源：半島電視台，Bloomberg，群益投顧彙整）
美以伊衝突最終可能有五種發展路徑。（資料來源：半島電視台，Bloomberg，群益投顧彙整）

群益投顧表示，中東衝突的外溢效應與推演為：未來兩周惡化機率增加，亞股慎防PE修正；日韓台液化天然氣（LNG）不至於斷供，但將付出高額代價。

群益投顧指出，中東衝突短期難以快速結束，能源市場將持續承壓，核心判斷如下：

美以伊衝突最終可能出現五種發展路徑，但只有美扶持政權穩固或雙方被迫談判，才可能迅速降低衝突強度並恢復荷莫茲海峽運量；其餘情境多半將延長衝擊時間。

荷莫茲海峽運量已實際下滑90%，LNG、原油與成品油三大能源市場同步受衝擊，隨著海峽「運輸效率下降時間拉長」，全球能源供給將進一步緊張。

LNG方面，卡達與阿聯酋合計影響全球約 20%供給，卡達3月產量將減少約580萬噸，而美國與澳洲LNG廠已接近滿載，短期可調度產量不足200萬噸，難以填補。亞洲LNG需求將啟動再平衡，日韓台具較高支付能力搶購。

原油方面，荷莫茲海峽航運受阻，約800萬桶/日原油出口受影響，伊拉克因儲油空間將耗盡，已被迫減產約150萬桶/日，未來2周恐減產約300萬桶/日。

成品油方面，亞洲煉油體系可能面臨約300萬桶/日產能下降風險，航空燃油價格已大幅上漲，輕油供應趨緊，可能進一步衝擊歐洲夏季汽油供給。

亞洲承受最大能源成本壓力，亞股短中期恐面臨評價修正

亞洲為全球最大能源進口區，日韓台雖具備較高支付能力，但仍須以更高價格確保能源供應。若油氣價格持續上升，企業成本與通膨壓力將同步增加，恐拖累亞股評價修正。

