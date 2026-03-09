快訊

桃園房價跌成一片！新屋、大園最慘 這區「唯一清流」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
蘆竹街景。圖／中信房屋提供
蘆竹街景。圖／中信房屋提供

桃園房價相對親民，成為不少「脫北族」購屋布局的首選。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園多數行政區的平均房價變化均呈現負值，其中新屋區年跌幅達12%最為顯著，大園區亦下滑10%。

在一片跌勢中，蘆竹區卻逆勢上揚，平均單價從2024年的每坪30.6萬元，攀升至2025年的每坪31.1萬元，年增1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。

中信房屋南崁捷運加盟店店長王立君指出，蘆竹的交易熱區主要集中在A10山鼻重劃區和南崁生活圈，A10重劃區近年陸續出現不少4-5字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果。

南崁生活圈則因發展成熟，區內亦不乏高單價，低總價的小坪數產品，如「星池」、「River One」、「爵仕堡」等社區，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定。

反觀新屋與大園，近一年平均房價出現較大跌幅，王立君表示，新屋與大園同屬桃園外圍區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區題材發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。

目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，相較於雙北，桃園房價具備價格優勢，加上區域內建設題材豐沛，房市發展前景依然充滿想像空間。不過隨著市場氛圍轉趨理性，購屋族進場應更為審慎，區域選擇應以自身實際需求為主要考量，切勿盲目追逐題材或短期熱度。

近一年桃園各行政區平均房價變化。 資料來源：中信房屋
近一年桃園各行政區平均房價變化。 資料來源：中信房屋

實價登錄 房價

相關新聞

台北外國人落腳熱點揭密 地政局：顛覆你的想像

想了解台北不動產市場國際化面貌嗎？台北市地政局表示，北市地政雲全新功能「外國人不動產分布統計」9日上路，台北外國人不動產地圖顛覆你的想像，主要集中在市中心大安、中山及信義區，過去外國人較多的天母，相對零星。

全球航運大亂…歐洲航班改道 航空貨運喊漲五成

美伊戰事導致全球航運大亂，加上杜拜等中東機場轉運功能失效，又有油價暴衝的影響，其中，敏感度高的航空貨運率先喊漲，本周起，業界喊亞洲直飛歐洲的空運價格漲幅上看五成。

中東衝突 貨櫃海運價續揚...無懸念

中東衝突為全球運輸供應鏈投下新變數，最新一期（上周五）發布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）周漲幅11.7%；本周起，無論是產業界、投資界都聚焦全球物流及運價變化，貨櫃海運價續漲應無懸念。

行政治理／證交所亞資中心執行長胡則華 打造資產管理新品牌

在臺灣證券交易所的辦公室裡，亞資中心推動辦公室執行長胡則華專注翻閱著最新的法規鬆綁進度。作為亞資中心「兩年有感」目標的關鍵推手，她的神情中不見官僚的嚴肅，反而帶著一份「跨界者」特有的靈動。

數位行銷／短影音…實踐小確幸經濟學

在快節奏的數位時代，人們正經歷前所未有的情緒疲勞。年輕人不再追逐比如買房或升遷等長期目標，而是轉向追求那些能帶來即時愉悅的小里程碑。

