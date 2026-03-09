桃園房價跌成一片！新屋、大園最慘 這區「唯一清流」

桃園房價相對親民，成為不少「脫北族」購屋布局的首選。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園多數行政區的平均房價變化均呈現負值，其中新屋區年跌幅達12%最為顯著，大園區亦下滑10%。

在一片跌勢中，蘆竹區卻逆勢上揚，平均單價從2024年的每坪30.6萬元，攀升至2025年的每坪31.1萬元，年增1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。

中信房屋南崁捷運加盟店店長王立君指出，蘆竹的交易熱區主要集中在A10山鼻重劃區和南崁生活圈，A10重劃區近年陸續出現不少4-5字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果。

南崁生活圈則因發展成熟，區內亦不乏高單價，低總價的小坪數產品，如「星池」、「River One」、「爵仕堡」等社區，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定。

反觀新屋與大園，近一年平均房價出現較大跌幅，王立君表示，新屋與大園同屬桃園外圍區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區題材發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。

目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，相較於雙北，桃園房價具備價格優勢，加上區域內建設題材豐沛，房市發展前景依然充滿想像空間。不過隨著市場氛圍轉趨理性，購屋族進場應更為審慎，區域選擇應以自身實際需求為主要考量，切勿盲目追逐題材或短期熱度。