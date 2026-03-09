快訊

2026台灣燈會佳評如潮 帶動嘉義觀光產值假日住宿逾9成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2026台灣燈會自3月3日於嘉義開展以來，結合震撼光影科技與在地文化創意，各大社群平台分享熱度持續升高。根據嘉義縣政府統計，開展首週即締造龐大參觀人潮，展現台灣燈會強大的吸引力，也帶動嘉義縣市整體觀光熱度持續升溫。

隨著燈會展期進入最後一週，交通部觀光署呼籲全國民眾把握難得的賞燈時機。觀光署指出，近期在Instagram、Facebook及 Threads等社群平台上，已有許多民眾分享燈區的光影藝術與打卡照片，各地佳評如潮，燈會口碑持續升溫，也吸引不少民眾專程前往嘉義賞燈。

為了讓民眾有更舒適的賞燈體驗，觀光署特別建議多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰。平日賞燈不僅交通動線更為順暢，更適合悠閒拍攝燈區夜景、細細欣賞燈藝作品；同時也可順道安排嘉義縣市周邊旅遊，體驗在地文化與特色美食，享受更從容的旅遊節奏。

觀光署也提醒民眾，假日期間燈區人潮較多，建議提前規劃交通方式並多利用大眾運輸工具，配合現場動線指引與交通疏導措施，以獲得更順暢與安全的賞燈體驗。

這股賞燈熱潮也同步帶動嘉義縣市在地觀光與消費動能。在住宿市場方面，燈會鄰近的嘉義縣朴子及太保地區週末假日旅宿住房率已達95%至100%，整體成長幅度超過34%；同時，嘉義市的假日住宿率亦飆破9成。考量假日旅宿一房難求，目前嘉義市平日住宿率約維持在6成，觀光署特別鼓勵民眾多利用平日規劃「賞燈加住宿」的二日遊行程，不僅能有效避開假日的住房壓力，也能享受更高品質的深度旅遊。

此外，商圈人潮與消費也同步升溫。嘉義縣政府初步評估，朴子魅力商圈與文化商圈營業額成長約30%至50%，水上與布袋商圈遊客人數亦增加約30%；而嘉義市商圈近期的營業額也連帶成長約3成，顯示燈會活動有效帶動地方觀光消費與商圈活絡。

交通部觀光署表示，本次台灣燈會成功帶動雲嘉南地區的觀光量能，依目前嘉義縣政府推估，本次活動不僅將為在地挹注超過230億元的龐大觀光商機，隨著展期進入最後高潮，各項實質觀光效益與周邊經濟產值仍持續強勢攀升中。

觀光署也邀請全國民眾把握燈會最後展期，善用平日賞燈時段，在春夜燈火與藝術光影交織之下，共同留下2026台灣燈會的美好回憶。

