中東衝突 貨櫃海運價續揚...無懸念

中東衝突為全球運輸供應鏈投下新變數，最新一期（上周五）發布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）周漲幅11.7%；本周起，無論是產業界、投資界都聚焦全球物流及運價變化，貨櫃海運價續漲應無懸念。

貨櫃三雄即將進入超級財報周，萬海（2615）、陽明 （2609）、長榮（2603）將分別於3月10日起陸續公告去年財報，由於獲利數字牽動盈餘分配的額度，而今年貨櫃三雄是否延續前幾年的高配息決策，也將是市場矚目焦點。

法人指出，原本貨櫃海運業的「紅海繞道紅利失而復得」，因為美以伊開戰後將大幅降低航商復航紅海機率，加上荷莫茲遭封鎖，全球貨櫃輪運價更是易漲難跌。國內法人報告相對看好貨櫃三雄，認為長榮、陽明及萬海在這一波中東戰事變局中，有望再獲運價紅利。

特別的是，國內貨攬業龍頭台驊投控（2636）也將於本周三（11日）舉行法說會，據悉，法人報名參與情況比過去都踴躍，顯見投資人極為關心美伊大戰牽動的航運後市。