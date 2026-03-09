快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突 貨櫃海運價續揚...無懸念

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中東衝突為全球運輸供應鏈投下新變數，最新一期（上周五）發布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）周漲幅11.7%；本周起，無論是產業界、投資界都聚焦全球物流及運價變化，貨櫃海運價續漲應無懸念。

貨櫃三雄即將進入超級財報周，萬海（2615）、陽明 （2609）、長榮（2603）將分別於3月10日起陸續公告去年財報，由於獲利數字牽動盈餘分配的額度，而今年貨櫃三雄是否延續前幾年的高配息決策，也將是市場矚目焦點。

法人指出，原本貨櫃海運業的「紅海繞道紅利失而復得」，因為美以伊開戰後將大幅降低航商復航紅海機率，加上荷莫茲遭封鎖，全球貨櫃輪運價更是易漲難跌。國內法人報告相對看好貨櫃三雄，認為長榮、陽明及萬海在這一波中東戰事變局中，有望再獲運價紅利。

特別的是，國內貨攬業龍頭台驊投控（2636）也將於本周三（11日）舉行法說會，據悉，法人報名參與情況比過去都踴躍，顯見投資人極為關心美伊大戰牽動的航運後市。

上海 萬海 法說會

延伸閱讀

達飛：戰事顛覆航運展望

貨櫃三雄去年獲利看俏

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

正德海運財報／去年全年EPS 2.01元、獲利年增10% 看好今年繼續衝高

相關新聞

全球航運大亂…歐洲航班改道 航空貨運喊漲五成

美伊戰事導致全球航運大亂，加上杜拜等中東機場轉運功能失效，又有油價暴衝的影響，其中，敏感度高的航空貨運率先喊漲，本周起，業界喊亞洲直飛歐洲的空運價格漲幅上看五成。

中東衝突 貨櫃海運價續揚...無懸念

中東衝突為全球運輸供應鏈投下新變數，最新一期（上周五）發布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）周漲幅11.7%；本周起，無論是產業界、投資界都聚焦全球物流及運價變化，貨櫃海運價續漲應無懸念。

行政治理／證交所亞資中心執行長胡則華 打造資產管理新品牌

在臺灣證券交易所的辦公室裡，亞資中心推動辦公室執行長胡則華專注翻閱著最新的法規鬆綁進度。作為亞資中心「兩年有感」目標的關鍵推手，她的神情中不見官僚的嚴肅，反而帶著一份「跨界者」特有的靈動。

數位行銷／短影音…實踐小確幸經濟學

在快節奏的數位時代，人們正經歷前所未有的情緒疲勞。年輕人不再追逐比如買房或升遷等長期目標，而是轉向追求那些能帶來即時愉悅的小里程碑。

點子農場／台灣古典音樂的新戰略

每次和古典音樂界的朋友聊天，我都會很自然地問一個問題：「古典音樂有什麼用？」那不是挑釁，而是一種焦慮。當一個社會談科技、談創新、談AI、談效率時，古典音樂常常被安置在一個優雅卻邊緣的位置。它被尊敬，卻不被需要；被稱讚，卻不被消費。

經濟選書／AI 分身時代 引爆深層大轉變

塑造人性的隱形力量，AI分身可以回應各種迫切的社會需求，它不僅提供解決當前壓力的方案，更開啟深層轉變的新途徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。