全球航運大亂…歐洲航班改道 航空貨運喊漲五成

美伊戰事導致全球航運大亂，加上杜拜等中東機場轉運功能失效，又有油價暴衝的影響，其中，敏感度高的航空貨運率先喊漲，本周起，業界喊亞洲直飛歐洲的空運價格漲幅上看五成。

美伊戰爭讓全球物流市場風雲再起，中東主要航空公司航班大亂後，航空業的歐洲飛航規劃均改道飛行，壓縮空運貨運載重能力，推估總運能減17%；物流業者認為，亞洲到歐洲今日開漲，漲幅五成起跳，戰爭時間拉長將進一步壓縮到亞洲到北美的運能，航空貨運全面飆漲的壓力爆表。

法人分析，航空貨運大漲，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇等航空業者業績將同步受惠，不過油價高漲壓力下，整體成本上升也可能壓縮到獲利空間。此外，物流業者在這波市場大亂中，能掌握市場運力變化，結合空運、海運、鐵路及多式聯運等多元運輸的業者將勝出，國內的中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）及子公司台灣空運等業者，有望率先受惠。

根據市場統計，中東地區主要航空公司合計約占全球航空貨運運力約13%；若納入往返中東航線的其他航空公司，整體貨運運能占比約17%。

物流業者統計，近期全球已有超過3,400架次航班取消或改道，多家航空公司已調整部分航班服務。由於航班需避開受影響空域，亞洲至歐洲航線航程可能增加約一至三小時，將導致燃油需求上升並壓縮長程航班的可用貨運載重能力。

航空貨運價格上周亞洲到歐洲每公斤約新台幣120至150元，燃油附加費則須外加32元；本周起業界喊出，亞洲直飛歐洲漲幅上看五成，值得注意的是，由於「燃油附加費」一向是使用者付費，如果油價續揚，貨主恐將要付出更多油料成本。

業內人士表示，航空貨運原本供給就很吃緊，只要價格夠好，航空貨運的運能就有可能從北美航線抽到亞歐線，屆時勢必會出現供給運力排擠效應，上周亞洲到美西約在230元，美東線約250元，歐洲線開漲後，北美線也將出現漲價壓力。

中菲行建議客戶，在近期市場波動期間提前規劃出貨安排，包括提早訂艙、保留更充裕的運輸時間及維持運輸路徑彈性，並與物流服務團隊密切協調貨物運輸計畫。