點子農場／台灣古典音樂的新戰略

每次和古典音樂界的朋友聊天，我都會很自然地問一個問題：「古典音樂有什麼用？」那不是挑釁，而是一種焦慮。當一個社會談科技、談創新、談AI、談效率時，古典音樂常常被安置在一個優雅卻邊緣的位置。它被尊敬，卻不被需要；被稱讚，卻不被消費。

一直覺得，古典音樂像是一個社會的人文高度指標，像城市天際線一樣，決定了一個國家文明的輪廓。然而，長期以來，台灣古典音樂的產銷邏輯卻相當小眾，彷彿注定只能在少數音樂廳與補助計畫之間循環。所以，我總希望能找到一個更具穿透力的方向，為其打開新的市場想像。

這一天，認識了資深音樂人歐聰陽，他在公共電視國際影音平台所製作的節目《RESOUND》最近獲得多個國際影視獎項，我又再一次問了那個多年來一問再問的問題。

歐聰陽不只是音樂家，也長年投入藝術管理和製作。他堅持用現場收音，不使用對嘴與後期修飾，同時結合微電影式敘事，把音樂演出轉化為具有影像張力的內容。

他說，在三秒鐘決定流量去留的短影音時代，古典音樂如果只停留在演奏得好，是不夠的。它必須被包裝為一種可傳播、可記憶、可辨識的品牌內容。

歐聰陽認為，台灣古典音樂長期以來所遇到的困難大致在三方面：

首先，是教育與市場的斷層。長期以來，音樂教育體系只培養專業，卻不教如何把專業轉換出價值。其次為主體性的缺失。台灣音樂家能詮釋西方經典，但當走上國際舞台時，卻很難表現台灣的音樂獨特性。第三則是科技的威脅。AI已能作曲、編曲，手機取代電視，平台取代唱片公司。未來的競爭，不只是演奏水準，而是文化識別度與內容製作力。

對國家而言，古典音樂是文化武器。當台灣的樂團在海外演出江文也或蕭泰然的作品，那不是單純的藝術活動，而是一種文明宣示。

音樂所建構的文化主體性與精神高度，是外交辭令無法替代的軟實力。不用高聲吶喊，卻能在潛意識中塑造國家形象。

對企業而言，古典音樂更是一種效率工具與品牌資本。大量研究指出，適度的古典樂背景能提升專注力與工作穩定度。在商業空間中，古典樂傳遞的是「質感、安全、可信任」的心理暗示。高端飯店、精品百貨、金融機構之所以選擇古典音樂，不是因為浪漫，而是因為有效。它能增加停留時間，提高消費信任感，也是企業對內外溝通和發展的最佳載體。

如果把古典音樂視為一項產業，這產業正面臨以下三個方向的挑戰：

一、內容產品化。把演出轉化為可在數位平台流通的高質感影音內容，而不只是一次性音樂會。讓每場演出都成為可被再利用的文化資產。

二、品牌主體化。鼓勵創作台灣作品，建立「台灣聲音」的國際識別，而不是只做西方經典的詮釋者。

三、價值落地化。與金融、科技、建築、ESG結合，讓古典音樂成為企業文化升級的工具，而不是等待補助的藝術項目。

古典音樂的真正價值，從來不在票房，而在文明的厚度。當一個社會願意為一段旋律保留安靜的時間，那個社會就仍然相信深度。

台灣想成為一個什麼樣的社會？如果答案是追求文明的高度，那麼古典音樂，不只是有用，而是必要。