行政治理／證交所亞資中心執行長胡則華 打造資產管理新品牌

在臺灣證券交易所的辦公室裡，亞資中心推動辦公室執行長胡則華專注翻閱著最新的法規鬆綁進度。作為亞資中心「兩年有感」目標的關鍵推手，她的神情中不見官僚的嚴肅，反而帶著一份「跨界者」特有的靈動。

推動改革 市場有感

胡則華依循著主管機關「兩年有感、四年有變、六年有成」的亞資中心推動策略，在第一階段提前達標讓市場有「感」，以超前部署的精神定義了她目前帶領台灣資本市場「主動出擊」的策略：不再被動等待國際資金垂青，而是要主動打造出一個讓全球資產管理機構「非來不可」的優質環境。

胡則華的履歷在金融圈顯得相當特別。她並非出身純金融科系，而是輔大應用心理學系畢業，隨後赴美拿下杜克大學與南加州大學政策發展相關雙碩士。從早年在北市府負責老人福利政策，到後來進入金管會負責金融創新、證期局、銀行局等，這段跨領域的歷練，讓她看金融政策時多了一份「人味」。

胡則華常說：「滴水穿石，力量不在水，而在持續。」這不僅是她的座右銘，更是她推動亞資中心法規鬆綁的真實寫照。

身為非典型金融人，她深知改變一項長年運行的制度，就像水滴擊石，初期可能看不見裂痕，但只要方向正確、執著不懈，終能貫穿最堅硬的官僚體制。

從過去處理老人福利的同理心，到如今優化外資投資環境的耐心，胡則華用這種「溫柔的堅持」，讓原本冰冷的法規條文，在數百次的產官溝通中，逐漸磨合出最適合台灣市場的形狀。對她而言，亞資中心「六年有成」的目標，靠的不是大刀闊斧的口號，而是每一天在細節處的「持續」推進。

胡則華深知，要推動亞洲資產管理中心，硬冷的法規只是骨架，真正的關鍵在於「溝通」與「信任」。因此，自亞資推動辦公室成立以來，她帶領團隊與四大會計師事務所組成「資產管理促進工作小組」，跑遍各大金控，把冰冷的公文轉化為面對面的對話與建言。

外資投信 質變量變

「截至2025年底，金管會已調整超過47項法規。」胡則華細數著這些數字背後的汗水，對她而言，最欣慰的成效莫過於外資看台灣眼光的「質變」，包括三大轉變──首先，國際大咖進駐。截至2026年2月，已有八家大型外資投信宣示加大對台投資，甚至在此設立區域中心。

其次是行政束縛鬆綁。為增加外資意願，證交所推動外資登記無紙化、多保銀政策，並放寬人員兼任限制，讓在台投信人員可兼任海外職務，真正實現跨境業務整合；再來是市場信心回升。截至今年初，外資對我國上市公司持股比率已成長至48.36％，較2022年底大幅提升近十個百分點。

「外國投資人現在不只把台灣看作科技製造基地，更視為友善外資的國際金融市場。」胡則華眼神閃爍著光芒，道出了台灣資本市場的全新里程碑。

普惠金融 服務民眾

在胡則華的藍圖裡，資本市場的深度不應只是面向大戶，而是積極發展普惠金融，包括主動式ETF的爆發、REITs 2.0新制均是加大服務於民的政策。截至今年2月，光是主動式ETF已有21檔掛牌，規模突破2,300億元，受惠者超過100萬人次。

另外，隨著「基金架構REITs」立法院正在三讀修法，未來若通過投資人可以用小額資金參與商辦、再生能源甚至長照等優質標的。「投資人可以不用煩惱物業管理或修繕，就能輕鬆享受孳息，」胡則華形容，如此將進一步拉近資本市場與一般投資人的距離。

根據金研院最新調查，八成金融從業人員對亞資中心政策表示肯定。胡則華表示，未來將依循政策藍圖，持續深化台灣的資產管理量能。而這位具備國際視野與心理學底蘊的CEO，正帶領著證交所在競爭激烈的亞洲市場中，以「不求速成、但求持續」的韌性，磨礪出台灣專屬的金融品牌。