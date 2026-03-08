快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊贏南韓！中華電挺中華隊 北車化身最強應援主場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華隊終於贏南韓！ 中華電信挺中華隊，北車化身最強應援主場。中華電信／提供
中華隊終於贏南韓！ 中華電信挺中華隊，北車化身最強應援主場。中華電信／提供

中華電信（2412）8日 在3月6日台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決一早眾多民眾就到北車參與應援，現場聚集上千人，為中華隊關鍵的一戰集氣，最後中華隊以4：3，贏南韓，拿下隊史上首勝！

中華電信3月6日起連續三天於台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，8日直播活動，行政院院長卓榮泰及發言人李慧芝、交通部長陳世凱、運動部政務次長黃啟煌、原民會副主委陳義信、台灣鐵路董事長鄭光遠、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華均親臨現場一同熱血TEAM TAIWAN。

活動並邀請拿下2025威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍的東園國小少棒隊賴敏男總教練及小球員到場應援，象徵棒球世代傳承，中華電信於台北車站打造WBC應援主場，為遠征的中華隊選手全力集氣，不同世代、不分你我，共同為一支球隊吶喊，讓看比賽不只是觀賽，更是一股跨越彼此的應援能量。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕國際重要賽事轉播，本屆WBC棒球經典賽，我們當然也沒有缺席，邀請民眾無論是從家中藉由MOD、Hami Video收看，還是在台北車站公播現場一起歡呼，希望把全台各地加油聲串成一股力量，陪伴中華隊征戰世界舞台。接下來的賽事依舊精彩萬分，中華電信將持續提供最穩定網路與最完整轉播服務，與大家一路熱血沸騰到決賽。

中華電信指出，透過MOD與Hami Video將世界級運動賽事帶進每一個人的生活，本次為期3天公播活動除現場高畫質直播，並安排應援團帶動、啦啦隊熱舞表演，讓台北車站化身最強應援主場，儘管中華隊今延長賽以5:4力克南韓後，預賽取得2勝2敗，仍待其他隊伍完成賽事後才有機會比較對戰成績或失分率爭取晉級八強，但每一次精彩攻防都引爆現場熱烈歡呼，掌聲與吶喊聲不斷，同時轉化現場最真實、最有溫度的應援能量，陪伴中華隊征戰世界舞台。

WBC世界棒球經典賽為唯一開放美國職棒大聯盟選手參加之國際賽事，被棒壇公認最頂級國際比賽，隨著賽事持續進行，場場對決都更將關鍵，MOD、Hami Video完整直播預賽至決賽47場賽事，請持續鎖定Hami WBC1~4台。

中華電信提供球迷最多元實惠的收視方案，包括網路門市新租MOD搭配指定方案，最高加碼送Hami Point 1,100點；行動/寬頻客戶獨享新租Hami Video電視運動館年約方案，每月只要129元；Hami Video網站/APP申辦電視運動館90天方案399元、180天方案699元。鎖定WBC每一幕精彩時刻，首選中華電信。

中華隊 台北車站 陳義信 陳世凱 李慧芝

延伸閱讀

WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

WBC經典賽台灣激戰南韓 延長賽勝出各縣市直播現場沸騰

中華隊氣走南韓！ 彰縣府、彰基直播嗨翻「贏韓國就是爽」

圖輯／5：4勝韓國 北車觀戰民眾嗨翻

相關新聞

煙波集團全台大拓點 嘉義北門館首發招募百名職缺

看好國旅市場中長期發展動能，並為嘉義地區挹注更多在地就業機會，煙波國際觀光集團宣布將持續擴大營運版圖。配合嘉義北門館預計6月底開幕，將於3月9日上午、以及3月10日下午，在嘉義市西區博愛路二段569號嘉義產業創新研發中心3A03會議室舉辦招募會，採現場面試、當天錄取機制，釋出客務、房務、工務、公清員、餐飲服務及中西廚房等共31項職缺，預計招募近百人，新進基層職務起薪3.1萬元。

桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

2021年10月高雄城中城大火傷亡慘重，燒出高樓公共安全問題，桃市府為此將集合住宅公安申報對象從16層樓以上下修至6層樓以上。建築管理處今表示，凡6層樓以上住宅類建築物，應於今年3月底前完成公安檢查申報，若逾期未依規定申報，將依建築法處6萬至30萬元罰鍰。

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。