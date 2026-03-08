中華隊贏南韓！中華電挺中華隊 北車化身最強應援主場

中華電信（2412）8日 在3月6日台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決一早眾多民眾就到北車參與應援，現場聚集上千人，為中華隊關鍵的一戰集氣，最後中華隊以4：3，贏南韓，拿下隊史上首勝！

中華電信3月6日起連續三天於台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，8日直播活動，行政院院長卓榮泰及發言人李慧芝、交通部長陳世凱、運動部政務次長黃啟煌、原民會副主委陳義信、台灣鐵路董事長鄭光遠、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華均親臨現場一同熱血TEAM TAIWAN。

活動並邀請拿下2025威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍的東園國小少棒隊賴敏男總教練及小球員到場應援，象徵棒球世代傳承，中華電信於台北車站打造WBC應援主場，為遠征的中華隊選手全力集氣，不同世代、不分你我，共同為一支球隊吶喊，讓看比賽不只是觀賽，更是一股跨越彼此的應援能量。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕國際重要賽事轉播，本屆WBC棒球經典賽，我們當然也沒有缺席，邀請民眾無論是從家中藉由MOD、Hami Video收看，還是在台北車站公播現場一起歡呼，希望把全台各地加油聲串成一股力量，陪伴中華隊征戰世界舞台。接下來的賽事依舊精彩萬分，中華電信將持續提供最穩定網路與最完整轉播服務，與大家一路熱血沸騰到決賽。

中華電信指出，透過MOD與Hami Video將世界級運動賽事帶進每一個人的生活，本次為期3天公播活動除現場高畫質直播，並安排應援團帶動、啦啦隊熱舞表演，讓台北車站化身最強應援主場，儘管中華隊今延長賽以5:4力克南韓後，預賽取得2勝2敗，仍待其他隊伍完成賽事後才有機會比較對戰成績或失分率爭取晉級八強，但每一次精彩攻防都引爆現場熱烈歡呼，掌聲與吶喊聲不斷，同時轉化現場最真實、最有溫度的應援能量，陪伴中華隊征戰世界舞台。

WBC世界棒球經典賽為唯一開放美國職棒大聯盟選手參加之國際賽事，被棒壇公認最頂級國際比賽，隨著賽事持續進行，場場對決都更將關鍵，MOD、Hami Video完整直播預賽至決賽47場賽事，請持續鎖定Hami WBC1~4台。

中華電信提供球迷最多元實惠的收視方案，包括網路門市新租MOD搭配指定方案，最高加碼送Hami Point 1,100點；行動/寬頻客戶獨享新租Hami Video電視運動館年約方案，每月只要129元；Hami Video網站/APP申辦電視運動館90天方案399元、180天方案699元。鎖定WBC每一幕精彩時刻，首選中華電信。