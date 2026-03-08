AI智慧床墊系統防長者跌倒 資策會助業者打進國際

跌倒是長者健康的隱形殺手，資策會軟體院運用人工智慧（AI），結合仁寶電腦5G通訊系統與維思感創智慧感測墊，開發「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」，在長者離床前約90秒發出預警，即時通知照護者。系統不僅已在台灣落地，更隨著業者打入日本市場，將台灣AI照護實力推向國際。

台灣已邁入超高齡社會，長照需求持續攀升。根據衛福部統計，65歲以上長者事故傷害死因中，跌倒高居第2位；對長照機構而言，在人力有限的情況下，如何有效預防跌倒是一大課題。AI等科技正逐步走入長照場域，助力精準照護。

為加速推動5G通訊結合AI應用，在政府專案支持下，資策會軟體院、維思感創、仁寶電腦與永信社會福利基金會跨域合作，共同催生「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」。該系統提供個人專屬化臥床模型，能感知長者起床意圖，發出預警通知，讓照護人員即時應對，預防跌倒事故。

談起開發契機，資策會軟體院組長陳正昌表示，團隊約在2023年走進台中永信心佳社區長照機構，實地觀察第一線需求。照護人員坦言，長者跌倒是最大風險，必須加派人力密集巡房，以避免事故發生。

團隊選定預防跌倒作為切入點後，真正的難題開始浮現。資策會軟體院主任吳明儒透露，起初並非直接想到智慧床墊作為解決方案，而是曾評估以影像技術判斷長者是否離床；但出於隱私考量，長照機構禁止在房內安裝攝影設備。他說，「紅外線熱感測、超音波偵測及穿戴式裝置，各種方式都想過，結果一一被打槍」。

經過反覆討論，團隊最終決定從智慧床墊著手。吳明儒表示，「躺臥、起床，每個人都有一套不同的動作模式」。在維思感創的智慧感測墊基礎上，資策會軟體院導入AI系統，將薄薄一片墊子放在長者原先的床墊下，系統平均僅需2天「學習」，即可訓練出個人專屬模型。

陳正昌說，團隊花了1年開發AI模型與場域驗證，除進行資料清理與特徵篩選外，也持續優化模型參數與架構。系統主要依據體動率、呼吸頻率及時間序列變化等指標進行分析，以降低誤報率並提升預測穩定度；同時，透過5G高可靠度無線通訊架構，確保感測資料即時、完整傳輸，避免延遲或遺失，影響判讀結果。

陳正昌指出，這套系統可在長者離床前約90秒發出預警，並在護理端儀表板以燈號呈現風險狀態，綠燈代表正常臥床、黃燈代表離床機率升高，紅燈則是已離床或處於高度風險狀態。

這份科技帶來的輔助，獲得一線人員與家屬的肯定。陳正昌分享，有照護員回饋，「第一次有比較心安的感覺」，過去無時無刻都精神緊繃、頻繁巡房，如今透過螢幕上的燈號，可初步掌握各床狀態，也能安排照護優先順序。有家屬談及，床墊形式既無穿戴裝置的束縛感，也沒有攝影機侵犯隱私的疑慮，就能讓長者被好好守護。

這套系統在2023年底率先布建於永信心佳社區長照機構，超過5400人次受惠。2024年則抱回有產業創新奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100Awards）獎項。資策會軟體院研發協理許群昇強調，獲獎是對團隊努力的肯定，團隊始終抱持回饋社會的理念，「希望做出來的東西能貢獻社會，而不是為了技術而技術」。

資策會團隊表示，「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」推出逾2年，在合作夥伴維思感創的推廣下，已導入衛生福利部八里療養院、嘉義縣私立尚愛老人養護中心及瑞光護理之家等場域，並推出家用版本，拓展多元應用情境。隨著維思感創進一步跨足日本市場，這套智慧照護系統也正式走向國際，讓更多長者受惠，也展現台灣AI照護技術的創新實力。