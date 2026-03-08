煙波集團全台大拓點 嘉義北門館首發招募百名職缺

看好國旅市場中長期發展動能，並為嘉義地區挹注更多在地就業機會，煙波國際觀光集團宣布將持續擴大營運版圖。配合嘉義北門館預計6月底開幕，將於3月9日上午、以及3月10日下午，在嘉義市西區博愛路二段569號嘉義產業創新研發中心3A03會議室舉辦招募會，採現場面試、當天錄取機制，釋出客務、房務、工務、公清員、餐飲服務及中西廚房等共31項職缺，預計招募近百人，新進基層職務起薪3.1萬元。

煙波集團表示，員工平均年終約2.7個月，最高達6個月，並配合獨家「職人獎金」制度，2025年已發放175萬元，透過成果共享機制強化幸福企業形象與員工自我價值感；隨整房獎金持續調升，房務員年薪亦可望挑戰百萬元。

煙波國際觀光集團表示，秉持成果與同仁共享的分潤理念，在平均年薪14.7個月與職人獎金制度之外，每年亦因應物價與市場環境變動檢討薪資結構，2026年整體平均調薪約4%，持續優化薪酬與獎勵機制，強化留才動能。福利制度方面，除提供優於法規的產假60日、家庭照顧假30日外，並規劃員工餐、制服、集團住宿與餐飲優惠及員工宿舍申請等措施，協助外地同仁安心就業、穩定發展。

適逢煙波國際觀光集團創立30周年，集團在高度貼近人的旅宿產業中，持續深化以「Be the CEO（Completely Engaged Organizer）」為核心的企業文化，強調員工主人翁精神與專業自我要求，形塑新世代職人精神。煙波集團指出，第一線同仁在投入服務過程中，透過與顧客的真實互動與回饋，累積專業成就與工作認同，形成正向循環，進一步強化團隊穩定與服務品質。

除現場招募外，也開放線上履歷投遞。招募詳情可至104人力銀行或1111人力銀行查詢，有意轉職旅宿業或對飯店產業有興趣者均可參與。