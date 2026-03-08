快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹喜來登推「海洋大使養成計畫」 陪伴育幼院童化身環保守護者

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹喜來登規畫海洋生態教育課程，增加學童認識、接觸海洋的機會。業者／提供
新竹喜來登規畫海洋生態教育課程，增加學童認識、接觸海洋的機會。業者／提供

新竹喜來登飯店延續歷年於歲末舉辦公益活動傳統，於去年底開始與「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」攜手推動「海洋大使養成計畫」，邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童參與，透過學童的視角，提醒大眾關注海洋環境保護的重要性。

這項計畫規劃一系列室內與戶外互動課程，除了於飯店內部舉辦「餐盤上的永續旅程與綠色轉型」教育訓練外，亦自3月起推出為期3個月的系列活動，包括房客專屬的走訪潮間帶體驗活動與適合大小朋友的海洋教育講座，陪伴育幼院學童、飯店顧客與員工一起加入成為海洋環保守護者。

新竹喜來登表示，去年12月27日及今年1月30日，分別邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童加入「海洋大使養成計畫」，透過與致力推廣海洋教育的海洋說書人「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」聯手規劃海洋生態教育課程，增加學童認識、接觸海洋的機會，由海洋故事導入教育課程、創作繪圖，並搭配至新月沙灘及南寮漁港展開戶外走讀體驗，提醒學童保護海洋的方式，飯店未來也將透過AI工具，將小朋友的海洋畫作製作成動畫，持續推廣海洋環境教育。

此外，飯店於上半年邀請「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」講師林雋硯舉辦「餐盤上的永續旅程與綠色轉型」內部教育訓練課程，帶領員工認識海鮮文化、飲食永續旅程與綠色轉型的重要觀念，提升正確的環境保護意識，於日常工作中實踐永續行動。首波走訪潮間帶體驗活動將於3月15日上午9點半至11點半舉辦，由飯店與「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」帶領民眾一路由南寮漁港、漁市場至沙灘尋訪潮間帶生物及河口生物，最後體驗用纏網抓螃蟹等海洋生態生態活動。

3月28日適逢全球「Earth Hour地球一小時」關燈行動，當日晚間8點半至9點半，飯店外牆、大廳、大廳櫃台及大廳咖啡吧將同步調暗燈光，並於大廳舉辦「手碟表演」不插電音樂會，現場備有限量茶點供民眾享用，邀請民眾自由參加。更多「海洋大使養成計畫」公益活動請洽新竹喜來登03 620 6000。

新竹喜來登安排海洋生態教育課程，由海洋故事導入教育課程、創作繪圖。業者／提供
新竹喜來登安排海洋生態教育課程，由海洋故事導入教育課程、創作繪圖。業者／提供

新竹喜來登以沙灘戶外走讀體驗，提醒學童保護海洋的方式。業者／提供
新竹喜來登以沙灘戶外走讀體驗，提醒學童保護海洋的方式。業者／提供

喜來登 海洋 飯店 南寮漁港 環境保護 新竹

延伸閱讀

帛琉傳統帆船壯舉感動人心 海委會高雄港盛大迎船

澎湖子弟顏子傑返母校 肯定風櫃國小教育成果

清不勝清...海廢清理卡在對岸？ 海委會擬藉國際會議突破僵局

相關新聞

桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

2021年10月高雄城中城大火傷亡慘重，燒出高樓公共安全問題，桃市府為此將集合住宅公安申報對象從16層樓以上下修至6層樓以上。建築管理處今表示，凡6層樓以上住宅類建築物，應於今年3月底前完成公安檢查申報，若逾期未依規定申報，將依建築法處6萬至30萬元罰鍰。

煙波集團全台大拓點 嘉義北門館首發招募百名職缺

看好國旅市場中長期發展動能，並為嘉義地區挹注更多在地就業機會，煙波國際觀光集團宣布將持續擴大營運版圖。配合嘉義北門館預計6月底開幕，將於3月9日上午、以及3月10日下午，在嘉義市西區博愛路二段569號嘉義產業創新研發中心3A03會議室舉辦招募會，採現場面試、當天錄取機制，釋出客務、房務、工務、公清員、餐飲服務及中西廚房等共31項職缺，預計招募近百人，新進基層職務起薪3.1萬元。

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。