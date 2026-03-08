新竹喜來登推「海洋大使養成計畫」 陪伴育幼院童化身環保守護者
新竹喜來登大飯店延續歷年於歲末舉辦公益活動傳統，於去年底開始與「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」攜手推動「海洋大使養成計畫」，邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童參與，透過學童的視角，提醒大眾關注海洋環境保護的重要性。
這項計畫規劃一系列室內與戶外互動課程，除了於飯店內部舉辦「餐盤上的永續旅程與綠色轉型」教育訓練外，亦自3月起推出為期3個月的系列活動，包括房客專屬的走訪潮間帶體驗活動與適合大小朋友的海洋教育講座，陪伴育幼院學童、飯店顧客與員工一起加入成為海洋環保守護者。
新竹喜來登表示，去年12月27日及今年1月30日，分別邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童加入「海洋大使養成計畫」，透過與致力推廣海洋教育的海洋說書人「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」聯手規劃海洋生態教育課程，增加學童認識、接觸海洋的機會，由海洋故事導入教育課程、創作繪圖，並搭配至新月沙灘及南寮漁港展開戶外走讀體驗，提醒學童保護海洋的方式，飯店未來也將透過AI工具，將小朋友的海洋畫作製作成動畫，持續推廣海洋環境教育。
此外，飯店於上半年邀請「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」講師林雋硯舉辦「餐盤上的永續旅程與綠色轉型」內部教育訓練課程，帶領員工認識海鮮文化、飲食永續旅程與綠色轉型的重要觀念，提升正確的環境保護意識，於日常工作中實踐永續行動。首波走訪潮間帶體驗活動將於3月15日上午9點半至11點半舉辦，由飯店與「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」帶領民眾一路由南寮漁港、漁市場至沙灘尋訪潮間帶生物及河口生物，最後體驗用纏網抓螃蟹等海洋生態生態活動。
3月28日適逢全球「Earth Hour地球一小時」關燈行動，當日晚間8點半至9點半，飯店外牆、大廳、大廳櫃台及大廳咖啡吧將同步調暗燈光，並於大廳舉辦「手碟表演」不插電音樂會，現場備有限量茶點供民眾享用，邀請民眾自由參加。更多「海洋大使養成計畫」公益活動請洽新竹喜來登03 620 6000。
