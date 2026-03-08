桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

2021年10月高雄城中城大火傷亡慘重，燒出高樓公共安全問題，桃市府為此將集合住宅公安申報對象從16層樓以上下修至6層樓以上。建築管理處今表示，凡6層樓以上住宅類建築物，應於今年3月底前完成公安檢查申報，若逾期未依規定申報，將依建築法處6萬至30萬元罰鍰。

建管處表示，住宅類公安申報主要在確保建物內避難設施、防雷及緊急供電等設備能有效運作，強化災害應變能力，依建築物高度及樓層區分申報頻率，16層以上或高度50公尺以上每2年申報1次，8至15層每3年申報1次，6至7層自今年起納入全面申報對象，每4年申報1次。

建管處表示，市府根據建築物領取使用執照的年度規範檢查頻率，今年總計列管須申報案件共3703件，截至目前已完成1424件，特別提醒今年新增的6至7層集合住宅務必留意截止時間。

建管處長莊敬權表示，8層樓以上住宅去年申報率平均超過9成3，而去年先行列管2004年1月起取得使用執照的6至7層樓住宅共341案，申報率約6成8，今年申報重點放在2003年12月底前領得使照的6至7層樓住宅，共有1321案，去年底已陸續發函通知所有權人。

莊敬權表示，配合今年擴大申報政策，額外爭取2000萬元公寓大廈修繕補助預算並獲議會支持，今年總預算提高至8000萬元，目前桃園市公寓大廈共用設施維護修繕補助計畫正在辦理簽核，預計4月公告。

考量部分老舊公寓尚未成立管理組織，影響申報及領取補助的權益，市府將採「主動輔導、補助引導」策略，由輔導團協助社區成立管委會，並將原本的憑證核銷簡化為定額補助制，以減輕社區負擔。