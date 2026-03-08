快訊

統一超、全家 搶攻跨境商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超（2912）看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家（5903）旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

7-ELEVEN表示，觀察東南亞需求成長最快速，同時看好民眾喜愛到東南亞旅遊，「uniopen會員生活圈」搶攻全球跨境點數經濟，除日本、菲律賓已有合作據點，即日起再開通泰國ALL member會員卡綁定，uniopen會員到泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，滿足全民跨境旅遊需求、在台移工返鄉亦可使用。

7-ELEVEN關注近年快速成長國際消費新勢力，包括觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項服務，創造多元旅居商機。

另外，為搶攻出國跨境消費商機，全家旗下全盈+PAY跨境日本支付服務同樣於本月啟用，並同步推出多重回饋活動，支付據點涵蓋全日本上百萬家特店，從大型百貨、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用，支付場景完整。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，據日本經濟產業省統計，日本非現金交易占比在2024年已超過四成，且持續成長。赴日旅客消費時，也逐漸從現金轉向支付，對跨境支付服務而言是重要利基之一。

劉美玲補充，全盈+PAY在日本跨境支付服務上線後，將持續深入拓展更多日本在地消費場景。

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

貨櫃三雄去年獲利看俏

貨櫃三雄本周進入超級財報周，萬海、陽明、長榮將陸續於10日、12日、13日發布財報，去年獲利表現成為法人估算股利分配的重要基礎；另外，中東地緣衝突方興未艾，台驊11日法說會對市場展望，受到法人圈高度重視。

