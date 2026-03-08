統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超（2912）看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家（5903）旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

7-ELEVEN表示，觀察東南亞需求成長最快速，同時看好民眾喜愛到東南亞旅遊，「uniopen會員生活圈」搶攻全球跨境點數經濟，除日本、菲律賓已有合作據點，即日起再開通泰國ALL member會員卡綁定，uniopen會員到泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，滿足全民跨境旅遊需求、在台移工返鄉亦可使用。

7-ELEVEN關注近年快速成長國際消費新勢力，包括觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項服務，創造多元旅居商機。

另外，為搶攻出國跨境消費商機，全家旗下全盈+PAY跨境日本支付服務同樣於本月啟用，並同步推出多重回饋活動，支付據點涵蓋全日本上百萬家特店，從大型百貨、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用，支付場景完整。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，據日本經濟產業省統計，日本非現金交易占比在2024年已超過四成，且持續成長。赴日旅客消費時，也逐漸從現金轉向支付，對跨境支付服務而言是重要利基之一。

劉美玲補充，全盈+PAY在日本跨境支付服務上線後，將持續深入拓展更多日本在地消費場景。