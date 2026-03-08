快訊

經典賽／最後劇本…中華隊想晉級 需台韓澳互咬

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

經濟日報／ 記者陳儷方侯思蘋／台北報導
中油罕見提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。聯合報系資料照
中油罕見提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。聯合報系資料照

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

中油昨（7）日傍晚公布，自9日凌晨零時起，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，調漲後參考零售價分別為：92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

中油表示，受美伊戰爭擴大影響，波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油價格每公升應各調漲5.4元及4.8元。

不過，中油啟動穩定因應措施，減緩國內油價漲幅，本周國內油價整體調幅約5%，合計汽、柴油各共吸收3.9元及3.7元，等於中油吞下七成漲幅。若其他油品公司的汽柴油售價沒有跟進吸收漲幅，將導致消費者改到中油去加油，中油將賣愈多賠愈多。

中央大學經濟系教授吳大任指出，布蘭特原油從去年最低價60美元漲到現在94美元，漲幅已超過五成，對物價構成顯著壓力；國內3月消費者物價指數（CPI）漲幅，仍有機會維持在通膨警戒線2%以下，因原油價格可能呈波段性上漲，100美元左右可望維持一些時間。不過，長期無法樂觀，俄烏戰爭尚未結束，俄羅斯能源持續被禁運，加上美伊戰局，對原油及天然氣供給形成壓力，國際油價可能飆升至150美元的預測已然出現。

延伸閱讀

原油價格 俄羅斯 油價

延伸閱讀

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲1.5元、柴油漲1.1元

油價波動 下周汽油可能漲3元

下周汽油價恐漲3元

相關新聞

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

貨櫃三雄去年獲利看俏

貨櫃三雄本周進入超級財報周，萬海、陽明、長榮將陸續於10日、12日、13日發布財報，去年獲利表現成為法人估算股利分配的重要基礎；另外，中東地緣衝突方興未艾，台驊11日法說會對市場展望，受到法人圈高度重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。