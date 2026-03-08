中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

中油昨（7）日傍晚公布，自9日凌晨零時起，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，調漲後參考零售價分別為：92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

中油表示，受美伊戰爭擴大影響，波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油價格每公升應各調漲5.4元及4.8元。

不過，中油啟動穩定因應措施，減緩國內油價漲幅，本周國內油價整體調幅約5%，合計汽、柴油各共吸收3.9元及3.7元，等於中油吞下七成漲幅。若其他油品公司的汽柴油售價沒有跟進吸收漲幅，將導致消費者改到中油去加油，中油將賣愈多賠愈多。

中央大學經濟系教授吳大任指出，布蘭特原油從去年最低價60美元漲到現在94美元，漲幅已超過五成，對物價構成顯著壓力；國內3月消費者物價指數（CPI）漲幅，仍有機會維持在通膨警戒線2%以下，因原油價格可能呈波段性上漲，100美元左右可望維持一些時間。不過，長期無法樂觀，俄烏戰爭尚未結束，俄羅斯能源持續被禁運，加上美伊戰局，對原油及天然氣供給形成壓力，國際油價可能飆升至150美元的預測已然出現。