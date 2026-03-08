四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

以台灣現有四大超商來看，統一超（2912）全台據點合計已超過8,282家，目標一年增加200店，市占過半；全家（5903）4,470家，年目標展店150家，穩居二哥；超商老三萊爾富全台店數逾1,800家，今年力拚達2,000家；超商老四OKmart相較之下店數年年下滑，目前約700家，將持續汰弱留強。

根據經濟部統計處資料顯示，2025年整體零售業營業額4.8兆元，年減0.2%；其中便利商店整體營業額4,420億元，年增4.4%，為綜合商品零售類別成長最高項目。四大超商為搶攻市占率，紛紛積極展店，擴大營收規模。

統一超去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，歷史新高，在旗下7-ELEVEN持續展店下，今年營收有望持續成長。統一超7-ELEVEN去年逾7,200店，全台服務據點合計已超過8,282家，每年在台灣預計淨增150～200家新據點，展店規模逐年更上層樓。

為貼合消費者多變的生活型態，統一超因應市場變化做多樣化調整，包含Fresh店型、複合型大店、商場店及未來商店等型態。統一超董事長羅智先日前表示，「展店對於統一集團來說是最簡單的事，展店後要怎麼營運才是一門大學問」。

全家去年營收衝破1,100億元大關、年增4.7％，歷年新高。全家表示，去年淨增加約154店，總店數來到4,470家，未來以每年新增150家店數步伐前進，目前已占台灣超商市占率三成。

全家指出，受惠於便利商店本業穩健，去年持續展店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、家戶商機布局、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。

萊爾富表示，目前全台門市數突破1,800家，並以2026年達成2,000店規模為目標。展店策略將以商圈需求為核心評估，涵蓋各類特殊與封閉型商圈，同時兼顧消費不便的外圍鄉鎮設點。今年持續積極拓展門市據點，橫跨都會區與各鄉鎮，並以六都精華商圈為主要優先布局地段。

OKmart店數目前約700家，將持續汰弱留強，日前經三商家購收購，後續經營策略走向引發市場關注。