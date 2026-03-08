華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運（2603）、陽明 （2609）開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航（2610）、長榮航空（2618）宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

人資專家分析，疫情推升海運市場出現榮景，開始吸引社會新鮮人目光；尤其今年中東地緣政治無解，海運市場出現新變局，有望高獲利，今年前往長榮海運、陽明攤位查看訊息的年輕學子明顯增加。

長榮海運為全球第七大貨櫃航商，希望吸引更多具國際觀有志海運事業的新鮮人報名，任用後起薪5.4萬元；這次招募類別包含營業、客服、財務、船舶監造、排艙、管理及補給，櫃務、資訊人員等11類，工作地點在台北、桃園等地。

陽明考量長期營運發展，海勤及岸勤同步啟動招募計畫，陽明需要的人才包括營管、業務、文件與客服、資訊人員及資安人員等；陽明起薪最少4.7萬餘元，保障13個月再與福利金平均計算後，平均每月薪資最少5.3萬元。

華航、長榮航今年宣布規劃將各招募160名機師，採全年隨時報名方式，報考資格須具備二年內有效英文檢定成績證明；兩大航空公司邀請現職機師現場解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向，與學生交流互動。

長榮航因應航空市場蓬勃發展，持續引進新機及開闢新航點，配合航班運能提升及機隊數增加，今年規劃招募近160名機師，採全年隨時報名方式。