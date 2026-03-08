快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

華航、長榮航機師 300萬起跳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運（2603）、陽明 （2609）開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航（2610）、長榮航空（2618）宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

人資專家分析，疫情推升海運市場出現榮景，開始吸引社會新鮮人目光；尤其今年中東地緣政治無解，海運市場出現新變局，有望高獲利，今年前往長榮海運、陽明攤位查看訊息的年輕學子明顯增加。

長榮海運為全球第七大貨櫃航商，希望吸引更多具國際觀有志海運事業的新鮮人報名，任用後起薪5.4萬元；這次招募類別包含營業、客服、財務、船舶監造、排艙、管理及補給，櫃務、資訊人員等11類，工作地點在台北、桃園等地。

陽明考量長期營運發展，海勤及岸勤同步啟動招募計畫，陽明需要的人才包括營管、業務、文件與客服、資訊人員及資安人員等；陽明起薪最少4.7萬餘元，保障13個月再與福利金平均計算後，平均每月薪資最少5.3萬元。

華航、長榮航今年宣布規劃將各招募160名機師，採全年隨時報名方式，報考資格須具備二年內有效英文檢定成績證明；兩大航空公司邀請現職機師現場解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向，與學生交流互動。

長榮航因應航空市場蓬勃發展，持續引進新機及開闢新航點，配合航班運能提升及機隊數增加，今年規劃招募近160名機師，採全年隨時報名方式。

地緣政治 機師 華航

延伸閱讀

陽明海運搶人大作戰 平均月薪最少5.3萬元、信託儲蓄理財補助20％

航空業搶人才 長榮、華航各招逾160名機師

夢想起飛 華航2026年招募逾160名機師新星

長榮航空前進校園 招募百名機師

相關新聞

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

中油吸收價差 汽油明漲1.5元 未按公式上調5.4元 吞下七成漲幅

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

貨櫃三雄去年獲利看俏

貨櫃三雄本周進入超級財報周，萬海、陽明、長榮將陸續於10日、12日、13日發布財報，去年獲利表現成為法人估算股利分配的重要基礎；另外，中東地緣衝突方興未艾，台驊11日法說會對市場展望，受到法人圈高度重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。