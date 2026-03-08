貨櫃三雄去年獲利看俏

貨櫃三雄本周進入超級財報周，萬海（2615）、陽明 （2609）、長榮（2603）將陸續於10日、12日、13日發布財報，去年獲利表現成為法人估算股利分配的重要基礎；另外，中東地緣衝突方興未艾，台驊（2636）11日法說會對市場展望，受到法人圈高度重視。

隨著美伊戰爭開打，航商全面復航紅海機率下降，全球貨櫃輪運價漲聲響起。根據最新一期出爐運價，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲156.08點至1489.19點，周漲11.7%，四大航線都上漲，與過往農曆年過後的運價表現大不同。台驊法說會總經理顏益財對於市場展望看法，讓市場高度關注。

近期國內投顧法人報告紛紛喊買長榮、陽明及萬海。法人表示，貨櫃三雄去年獲利表現牽動配息，今年又有美伊戰爭影響供需運能，市場期待貨櫃三雄的去年營運表現。

長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，去年前三季合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元；全年合併營收3,790.44億元，股息金額備受期待。

陽明海運去年前三季稅後純益148.1億元，年減71%，EPS為4.24元，去年第4季營收表現不錯，全年EPS有望衝上5元。萬海航運去年營收、獲利則讓市場相當驚艷，稅後純益214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。