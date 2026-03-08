快訊

貨櫃三雄去年獲利看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雄本周進入超級財報周，萬海（2615）、陽明 （2609）、長榮（2603）將陸續於10日、12日、13日發布財報，去年獲利表現成為法人估算股利分配的重要基礎；另外，中東地緣衝突方興未艾，台驊（2636）11日法說會對市場展望，受到法人圈高度重視。

隨著美伊戰爭開打，航商全面復航紅海機率下降，全球貨櫃輪運價漲聲響起。根據最新一期出爐運價，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲156.08點至1489.19點，周漲11.7%，四大航線都上漲，與過往農曆年過後的運價表現大不同。台驊法說會總經理顏益財對於市場展望看法，讓市場高度關注。

近期國內投顧法人報告紛紛喊買長榮、陽明及萬海。法人表示，貨櫃三雄去年獲利表現牽動配息，今年又有美伊戰爭影響供需運能，市場期待貨櫃三雄的去年營運表現。

長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，去年前三季合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元；全年合併營收3,790.44億元，股息金額備受期待。

陽明海運去年前三季稅後純益148.1億元，年減71%，EPS為4.24元，去年第4季營收表現不錯，全年EPS有望衝上5元。萬海航運去年營收、獲利則讓市場相當驚艷，稅後純益214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶94美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站出現加油車潮，中油罕見地提前17個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲1.5元，柴油每公升調漲1.1元，平均漲幅5%，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

華航、長榮航機師 300萬起跳

台大昨（7）日舉行校園徵才博覽會，長榮海運、陽明開出多項職缺，啟動搶人大作戰；航空雙雄華航、長榮航空宣布今年將各招募160位機師，完成受訓考上執照上線後，年薪300萬元以上。

四大超商今年展店550家 統一超要增加200店 全家150家 萊爾富也有動作

台灣超商合計超過14,000家店，今年四大超商持續搶市占，紛紛積極展店，擴大營收規模，合計增加家數上看約550店。

統一超、全家 搶攻跨境商機

超商雙雄搶全球跨境商機，串連旗下支付功能進攻海外。統一超看好泰國旅遊消費力，OPENPOINT上月起開放泰國1.5萬家7-ELEVEN跨境累點，推動點數經濟；全家旗下全盈支付跨境日本支付服務上月啟動，涵蓋日本上百萬家特店，力拚打造更便利跨境支付體驗。

