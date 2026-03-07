快訊

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

伊絲碧媞春酒第38站公益接力 攜手中市府守護在地家庭

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
伊絲碧媞不僅在專業領域深耕「美」，更在社會責任上實踐「真與善」。記者宋健生／攝影
伊絲碧媞不僅在專業領域深耕「美」，更在社會責任上實踐「真與善」。記者宋健生／攝影

台灣自有醫學級美容保養品牌伊絲碧媞國際，7日隆重舉行2026年「伊春賀歲．碧耀新章」春酒盛宴。在歡慶新年度的同時，品牌也不忘回饋社會，在活動中舉行「全台公益接力」第38站物資捐贈儀式，將大批民生物資捐贈給台中市政府，以實際行動守護在地弱勢家庭

今天的捐贈儀式，由社會局專門委員吳文楦代表市長盧秀燕受贈，並對伊絲碧媞長期投入公益、持續以企業力量關懷社會表達高度肯定。

吳文楦表示，伊絲碧媞不僅在專業領域深耕「美」，更在社會責任上實踐「真與善」，此次捐贈物資將精準投放至有實際需求的家庭，讓愛心資源發揮最大效益。

伊絲碧媞總經理陳睿紳指出，伊絲碧媞自品牌創立以來，便確立「事業與公益並行」的核心理念。2020年5月16日啟動「全台公益接力計畫」，6年来，累計已捐贈逾1.4億元物資；另外，向車商預訂捐贈100輛高頂康復巴士，目前已陸續捐贈15輛，第16輛將於今年7月舉行捐贈儀式。

陳睿紳表示：「身為台灣自有的醫學級美容保養品牌，我們追求的不只是產品技術與品質的精進，更希望透過企業影響力，為這片土地帶來長久而正向的改變。每一站公益行動，都是伊絲碧媞與全體夥伴對社會的真誠回應。」

多年來，伊絲碧媞的公益行動持續以實地走訪、實際捐助的方式落實關懷，公益足跡遍及全台。隨著本次台中捐贈完成，品牌公益里程碑正式邁入第38站，象徵企業善的循環不斷擴大。

隨著2026年春酒盛宴圓滿落幕，伊絲碧媞不僅展望事業版圖的穩健成長，也同步宣示，將持續深化公益影響力。品牌期許「碧耀新章」不僅是企業發展的新篇章，更是公益行動持續延伸、與社會共好的新起點。

陳睿紳說，透過與台中市政府的合作，伊絲碧媞再次展現本土品牌與地方共榮的典範，未來亦將持續匯聚夥伴力量，讓愛與美力同行，為台灣社會注入源源不絕的溫暖能量。

目前，伊絲碧媞全台會員人數已達5萬6,400多人，中國大陸、馬來西亞會員有7,000人，其中，馬來西亞分部預計今年底成立。

伊絲碧媞總經理陳睿紳說，品牌創立便確立「事業與公益並行」的核心理念。記者宋健生／攝影
伊絲碧媞總經理陳睿紳說，品牌創立便確立「事業與公益並行」的核心理念。記者宋健生／攝影

伊絲碧媞國際今日隆重舉行2026年「伊春賀歲．碧耀新章」春酒盛宴。記者宋健生／攝影
伊絲碧媞國際今日隆重舉行2026年「伊春賀歲．碧耀新章」春酒盛宴。記者宋健生／攝影

「全台公益接力」第38站物資捐贈台中市政府，以實際行動守護在地弱勢家庭。記者宋健生／攝影
「全台公益接力」第38站物資捐贈台中市政府，以實際行動守護在地弱勢家庭。記者宋健生／攝影

弱勢家庭 社會局 盧秀燕

延伸閱讀

熱血跨越太平洋 台大EMBA全球捐血馬拉松西雅圖接棒

西堤攜安心亞補給愛心行動 捐血即享套餐愛心5折

相關新聞

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

陽明海運搶人大作戰 平均月薪最少5.3萬元、信託儲蓄理財補助20％

台大校園徵才博覽會陽明海運搶人大作戰，歡迎喜愛國際化及多元化工作環境，願接受海外指派者加入陽明海運共創未來，起薪最少5.3萬元，還有多項職工福利，鼓勵員工加入福儲信託公司補助20％。

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

遠傳電信（4904）宣布，迎接5G技術持續演進與AI加速落地的產業浪潮，擴大校園徵才布局，7日首站參與年度規模最大的「臺大校園徵才博覽會」，並宣布同步啟動四大校園招募計畫，多數招募資格都不限制科系，爭取具跨領域潛力新世代人才加入。

夢想起飛 華航2026年招募逾160名機師新星

華航（2610） 2026 年度機師招募全面展開，預計將延攬超過 160 名優秀人才，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。

長榮航空前進校園 招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。