伊絲碧媞春酒第38站公益接力 攜手中市府守護在地家庭

台灣自有醫學級美容保養品牌伊絲碧媞國際，7日隆重舉行2026年「伊春賀歲．碧耀新章」春酒盛宴。在歡慶新年度的同時，品牌也不忘回饋社會，在活動中舉行「全台公益接力」第38站物資捐贈儀式，將大批民生物資捐贈給台中市政府，以實際行動守護在地弱勢家庭。

今天的捐贈儀式，由社會局專門委員吳文楦代表市長盧秀燕受贈，並對伊絲碧媞長期投入公益、持續以企業力量關懷社會表達高度肯定。

吳文楦表示，伊絲碧媞不僅在專業領域深耕「美」，更在社會責任上實踐「真與善」，此次捐贈物資將精準投放至有實際需求的家庭，讓愛心資源發揮最大效益。

伊絲碧媞總經理陳睿紳指出，伊絲碧媞自品牌創立以來，便確立「事業與公益並行」的核心理念。2020年5月16日啟動「全台公益接力計畫」，6年来，累計已捐贈逾1.4億元物資；另外，向車商預訂捐贈100輛高頂康復巴士，目前已陸續捐贈15輛，第16輛將於今年7月舉行捐贈儀式。

陳睿紳表示：「身為台灣自有的醫學級美容保養品牌，我們追求的不只是產品技術與品質的精進，更希望透過企業影響力，為這片土地帶來長久而正向的改變。每一站公益行動，都是伊絲碧媞與全體夥伴對社會的真誠回應。」

多年來，伊絲碧媞的公益行動持續以實地走訪、實際捐助的方式落實關懷，公益足跡遍及全台。隨著本次台中捐贈完成，品牌公益里程碑正式邁入第38站，象徵企業善的循環不斷擴大。

隨著2026年春酒盛宴圓滿落幕，伊絲碧媞不僅展望事業版圖的穩健成長，也同步宣示，將持續深化公益影響力。品牌期許「碧耀新章」不僅是企業發展的新篇章，更是公益行動持續延伸、與社會共好的新起點。

陳睿紳說，透過與台中市政府的合作，伊絲碧媞再次展現本土品牌與地方共榮的典範，未來亦將持續匯聚夥伴力量，讓愛與美力同行，為台灣社會注入源源不絕的溫暖能量。

目前，伊絲碧媞全台會員人數已達5萬6,400多人，中國大陸、馬來西亞會員有7,000人，其中，馬來西亞分部預計今年底成立。

伊絲碧媞總經理陳睿紳說，品牌創立便確立「事業與公益並行」的核心理念。記者宋健生／攝影

伊絲碧媞國際今日隆重舉行2026年「伊春賀歲．碧耀新章」春酒盛宴。記者宋健生／攝影