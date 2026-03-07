陽明海運搶人大作戰 平均月薪最少5.3萬元、信託儲蓄理財補助20％

台大校園徵才博覽會陽明海運搶人大作戰，歡迎喜愛國際化及多元化工作環境，願接受海外指派者加入陽明海運共創未來，平均月薪最少5.3萬元，還有多項職工福利，鼓勵員工加入福儲信託公司補助20％。

海運市場出現大多頭榮景後，陽明考量到長期營運發展，海勤及岸勤同步啟動招募計畫，並且向即將踏入社會的新鮮人招手，陽明需要的人才包括營管、業務、文件與客服、資訊人員及資安人員等。陽明起薪最少4.7萬餘元，加上13個月加福利金來平均計算後，平均每月薪資最少5.3萬元。

陽明海運堅信：「有優秀的員工，才有進步的陽明」。人盡其才以及單位生產力的提昇是陽明求進步、求發展的動力。 陽明必須不斷的培養擁有宏觀國際視野的人才，更賦予堅強的團隊使命感，進而提昇整體績效與競爭力。堅持各項管理機制的精緻運作，不斷提昇人力、強化核心競爭力，以長期保持卓越。

人資專家分析，全球疫情推升海運市場出現史上最大景氣榮景，陽明員工年終獎金跟分紅相當吸引社會新鮮人；2026年中東地緣政治無解，全球海運市場再度出現新變局，隨著成為海運員工可能有機會再度被年終獎金砸醒，今年前往陽明攤位的年輕學子明顯增加。