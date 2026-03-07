快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明海運搶人大作戰 平均月薪最少5.3萬元、信託儲蓄理財補助20％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
隨著近年來海運員工常常領到高額年終獎金，今年前往陽明攤位的年輕學子明顯增加。記者黃淑惠／攝影
隨著近年來海運員工常常領到高額年終獎金，今年前往陽明攤位的年輕學子明顯增加。記者黃淑惠／攝影

台大校園徵才博覽會陽明海運搶人大作戰，歡迎喜愛國際化及多元化工作環境，願接受海外指派者加入陽明海運共創未來，平均月薪最少5.3萬元，還有多項職工福利，鼓勵員工加入福儲信託公司補助20％。

海運市場出現大多頭榮景後，陽明考量到長期營運發展，海勤及岸勤同步啟動招募計畫，並且向即將踏入社會的新鮮人招手，陽明需要的人才包括營管、業務、文件與客服、資訊人員及資安人員等。陽明起薪最少4.7萬餘元，加上13個月加福利金來平均計算後，平均每月薪資最少5.3萬元。

陽明海運堅信：「有優秀的員工，才有進步的陽明」。人盡其才以及單位生產力的提昇是陽明求進步、求發展的動力。 陽明必須不斷的培養擁有宏觀國際視野的人才，更賦予堅強的團隊使命感，進而提昇整體績效與競爭力。堅持各項管理機制的精緻運作，不斷提昇人力、強化核心競爭力，以長期保持卓越。

人資專家分析，全球疫情推升海運市場出現史上最大景氣榮景，陽明員工年終獎金跟分紅相當吸引社會新鮮人；2026年中東地緣政治無解，全球海運市場再度出現新變局，隨著成為海運員工可能有機會再度被年終獎金砸醒，今年前往陽明攤位的年輕學子明顯增加。

年終獎金 陽明海運

延伸閱讀

台達電全球招募八千人 碩畢起薪最高7.5萬！早鳥報到獎金30萬

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

新鮮人看過來！長榮海運起薪5.4萬

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

相關新聞

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

陽明海運搶人大作戰 平均月薪最少5.3萬元、信託儲蓄理財補助20％

台大校園徵才博覽會陽明海運搶人大作戰，歡迎喜愛國際化及多元化工作環境，願接受海外指派者加入陽明海運共創未來，起薪最少5.3萬元，還有多項職工福利，鼓勵員工加入福儲信託公司補助20％。

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

遠傳電信（4904）宣布，迎接5G技術持續演進與AI加速落地的產業浪潮，擴大校園徵才布局，7日首站參與年度規模最大的「臺大校園徵才博覽會」，並宣布同步啟動四大校園招募計畫，多數招募資格都不限制科系，爭取具跨領域潛力新世代人才加入。

夢想起飛 華航2026年招募逾160名機師新星

華航（2610） 2026 年度機師招募全面展開，預計將延攬超過 160 名優秀人才，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。

長榮航空前進校園 招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。