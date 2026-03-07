快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

東元釋500職缺 邀學子搭上全球能源轉型與AI新基礎建設浪潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

東元電機（1504）7日前進國立臺灣大學椰林大道參與校園徵才活動，啟動2026年度人才招募計畫，釋出500個海內外關鍵職缺。東元電機利明献董事長表示，東元正邁向企業轉型與全球布局的關鍵階段，希望吸引勇於挑戰、具備國際視野與專業能力的年輕世代加入東元，一起在全球能源轉型與AI新基礎建設的浪潮中，引領產業、開創新局。

因應全球市場快速變化與產業轉型需求，東元集團宣布，今年釋出超過500個海內外關鍵職缺，廣邀具備工程技術、跨域整合能力與國際視野的青年人才加入。

台大椰林大道今日舉行校園徵才活動，現場人潮踴躍，東元集團攤位吸引眾多學生前來了解企業發展與職缺資訊，不少學子現場填寫履歷，並與人資部門代表深入交流。

東元表示，今年招募職缺橫跨多元領域，重點涵蓋AI Data Center EPC工程、大電力電子研發、機電整合、電氣化解決方案、儲能工程、ESCO節能技術，以及商用空調技術服務等關鍵技術領域，可望延攬多元專業人才，持續強化企業在全球市場的競爭力。

此外，目前東元集團在北美、歐洲、東南亞、日本、中國和紐澳等地均設有工廠與營運據點，海外布局完整。今年也將積極拓展東南亞與中東市場，因此對具備跨國能力的人才需求持續增加。

為了系統性培育國際人才，東元表示，已啟動第二屆儲備幹部（MA）計畫，鎖定海外工程專案管理、國際業務開發、跨國財會與營運管理、及跨國生產技術工程等重要職類。入選者將接受完整培訓、跨國輪調與國際工程專案歷練，並由高階主管進行一對一導師指導。目前第一屆儲備幹部（MA）已有多位成員參與中國、東南亞、中東等國際大型工程專案或是海外調任，展現東元在全球人才培育的企圖心與成果。

近期東元在品牌與人才發展方面亦獲得肯定。今年一月甫榮獲經濟部產業發展署主辦的「2025台灣最佳國際品牌」，並於2025年獲得國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work For in Asia 2025）」。東元表示，公司以「One TECO」作為全球經營的指標，並以「以客戶為中心、成長導向、開放對話、跨域協作」為企業核心價值，持續推動品牌再造與重塑企業文化。

今年適逢東元創立70周年，東元以「Move to Lead 開創新局」為主題，持續拓展新市場並深化技術實力。為讓更多青年學子深入了解東元的產業布局與職涯發展機會，東元校園徵才列車後續也將前往臺北科技大學、中央大學與臺灣科技大學等校，期待招募具備科技背景、工程專長與國際潛力的青年加入，共同迎接能源轉型與AI新世代，邁向更廣闊的國際舞台。

職缺 徵才活動 東元電機

延伸閱讀

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

國泰金擁抱AI人才！數位科技職缺逾800名創高 連續4年成長

台泥正式啟動尼莫人才計畫 尋找具開創性格的π型人才

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

相關新聞

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

長榮航空前進校園 招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

台泥正式啟動尼莫人才計畫 尋找具開創性格的π型人才

全球進入技能大轉型期，台泥企業團7日於台灣大學校園徵才博覽會啟動「尼莫人才計畫」，以《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位與年輕世代對話 。

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

2026WBC 世界棒球經典賽正在舉行當中，華航挺「Team Taiwan」愛台灣，成為2026 世界棒球經典賽(WBC)國內獨家贊助的航空業者，華航更把滿滿應援能量帶到日本，3月4日起於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告，以最熱血的方式向為中華隊喝采。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

遠傳電信（4904）宣布，迎接5G技術持續演進與AI加速落地的產業浪潮，擴大校園徵才布局，7日首站參與年度規模最大的「臺大校園徵才博覽會」，並宣布同步啟動四大校園招募計畫，多數招募資格都不限制科系，爭取具跨領域潛力新世代人才加入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。