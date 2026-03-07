東元釋500職缺 邀學子搭上全球能源轉型與AI新基礎建設浪潮

東元電機（1504）7日前進國立臺灣大學椰林大道參與校園徵才活動，啟動2026年度人才招募計畫，釋出500個海內外關鍵職缺。東元電機利明献董事長表示，東元正邁向企業轉型與全球布局的關鍵階段，希望吸引勇於挑戰、具備國際視野與專業能力的年輕世代加入東元，一起在全球能源轉型與AI新基礎建設的浪潮中，引領產業、開創新局。

因應全球市場快速變化與產業轉型需求，東元集團宣布，今年釋出超過500個海內外關鍵職缺，廣邀具備工程技術、跨域整合能力與國際視野的青年人才加入。

台大椰林大道今日舉行校園徵才活動，現場人潮踴躍，東元集團攤位吸引眾多學生前來了解企業發展與職缺資訊，不少學子現場填寫履歷，並與人資部門代表深入交流。

東元表示，今年招募職缺橫跨多元領域，重點涵蓋AI Data Center EPC工程、大電力電子研發、機電整合、電氣化解決方案、儲能工程、ESCO節能技術，以及商用空調技術服務等關鍵技術領域，可望延攬多元專業人才，持續強化企業在全球市場的競爭力。

此外，目前東元集團在北美、歐洲、東南亞、日本、中國和紐澳等地均設有工廠與營運據點，海外布局完整。今年也將積極拓展東南亞與中東市場，因此對具備跨國能力的人才需求持續增加。

為了系統性培育國際人才，東元表示，已啟動第二屆儲備幹部（MA）計畫，鎖定海外工程專案管理、國際業務開發、跨國財會與營運管理、及跨國生產技術工程等重要職類。入選者將接受完整培訓、跨國輪調與國際工程專案歷練，並由高階主管進行一對一導師指導。目前第一屆儲備幹部（MA）已有多位成員參與中國、東南亞、中東等國際大型工程專案或是海外調任，展現東元在全球人才培育的企圖心與成果。

近期東元在品牌與人才發展方面亦獲得肯定。今年一月甫榮獲經濟部產業發展署主辦的「2025台灣最佳國際品牌」，並於2025年獲得國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work For in Asia 2025）」。東元表示，公司以「One TECO」作為全球經營的指標，並以「以客戶為中心、成長導向、開放對話、跨域協作」為企業核心價值，持續推動品牌再造與重塑企業文化。

今年適逢東元創立70周年，東元以「Move to Lead 開創新局」為主題，持續拓展新市場並深化技術實力。為讓更多青年學子深入了解東元的產業布局與職涯發展機會，東元校園徵才列車後續也將前往臺北科技大學、中央大學與臺灣科技大學等校，期待招募具備科技背景、工程專長與國際潛力的青年加入，共同迎接能源轉型與AI新世代，邁向更廣闊的國際舞台。