AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

遠傳電信（4904）宣布，迎接5G技術持續演進與AI加速落地的產業浪潮，擴大校園徵才布局，7日首站參與年度規模最大的「臺大校園徵才博覽會」，並宣布同步啟動四大校園招募計畫，多數招募資格都不限制科系，爭取具跨領域潛力新世代人才加入。

遠傳人資長林淑鈴親自率隊參加「臺大校園徵才博覽會」，與年輕學子面對面交流。遠傳表示，今年校園招募聚焦「跨領域、科技力、數據力與產業理解力」，招募對電信、資通訊解決方案、雲端與資安、商業分析與行銷等領域有熱忱的年輕世代，並協助新鮮人掌握AI時代關鍵趨勢，在快速變動的科技浪潮中找到職涯定位。

隨著AI賦能時代來臨，產業與職能界線逐漸被打破，為系統化培育新世代跨域科技人才，遠傳表示，持續推出「新世代菁英儲備計畫」，該計畫結合跨部門輪調、專案實作與導師制度，透過18個月完整培訓，協助新進同仁快速累積實力，深入理解電信與數位服務的核心運作，培養跨域思維與解決問題的能力。「新世代菁英」招募不限科系，歡迎具學習敏捷度與發展潛力的年輕人才加入。

同時，因應企業數位轉型與資通訊解決方案需求大量提升，遠傳今年亦擴大推出「資通訊業務儲備計畫」，透過六個月專業培訓，協助新進人員熟悉企業與政府客戶應用情境，以培養能整合資通訊解決方案、兼具商業思維的顧問型業務人才，本職務可依意願於台北、台中、高雄等據點發展，強化在地服務能量，讓北漂學子有機會返鄉深耕。

遠傳宣布，新推出「新世代網路工程師儲備計畫」，因應5G持續升級，並提前布局邁向6G關鍵戰力，儲備計畫提供18個月專業訓練，深度培養能運用 AI 與數位工具進行電信網路的規劃、管理與維運專業人才，打造高效能跨世代網路通訊服務。該計畫以實務導向培訓為核心，工作地點涵蓋雙北、台中與高雄。

此外，遠傳指出，持續推動「暑期實習計畫」，提供學生為期兩個月的實務參與機會，讓年輕學子能提早接軌職場，親身體驗企業運作樣貌。實習期間將能實際參與部門日常工作與專案任務，深入了解電信與數位服務產業的真實樣貌。實習結束前更有機會與總經理和高階主管面對面分享交流，亦有實習生在完成學業後加入遠傳，成為正式員工，為企業注入新世代動能。

為找尋AI網路世代跨域潛力人才，遠傳表示，校園徵才首站前進「臺大校園徵才博覽會」，現場安排人資與用人主管職涯諮詢、學長姐經驗分享，並搭配互動小活動與品牌好禮，協助同學更具體理解電信產業工作內容、所需能力與未來發展路徑。除臺大博覽會外，遠傳亦將於3月至4月間，陸續前進全台多所大學校園。

包含中央大學（3/9說明會）、成功大學（3/15博覽會）、東海大學（3/17說明會）、政治大學（3/20博覽會）、清華大學（3/21博覽會）、元智大學（3/26說明會）、台灣科大（3/27博覽會）、台師大（4/1說明會）等，持續擴大招募觸角，網羅跨領域潛力新星。

遠傳強調，遠傳具完整新人訓練與導師制度，並有明確職涯發展與升遷管道，提供具市場競爭力薪酬及多元福利措施，包含推動彈性工時與遠距工作制度，讓員工兼顧家庭與工作，還有員工持股信託計畫、運動社團補助、員工旅遊補助等，打造全方位幸福職場。

遠傳積極引進並廣泛應用微軟Copilot推動員工賦能，協助員工解決工作上的痛點、發揮更大價值，例如透過結合生成式AI，得以更完整保存並傳承網路部門資深同仁的寶貴經驗，進一步強化網路穩定性；同時也藉由AI提升員工生產力，促進同仁的工作與生活平衡。

此外，遠傳將ESG永續發展納入公司核心營運，並設有「永續激勵獎金」，攜手同仁共同創造企業永續價值，打造全員ESG文化，遠傳今年也再度入選標普全球（S&P Global）最新《2026永續年鑑》，評分高居全球電信業第一，躋身電信產業前1%企業，展現世界級永續企業格局。