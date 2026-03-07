夢想起飛 華航2026年招募逾160名機師新星

華航（2610） 2026 年度機師招募全面展開，預計將延攬超過 160 名優秀人才，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。

華航7日率先參與臺大校園徵才博覽會，現職機師親臨分享，引領青年學子一窺飛行員養成之路，暢談報考準備歷程、受訓內容及多年實務經驗，交流互動熱絡，讓飛行夢想逐步化為具體行動。

華航今年迎接全新 787 機隊，也持續引進 A321neo 及 A350 投入營運，面對航空市場穩健成長與國際航網綿密拓展，積極強化飛行人才開發與機隊發展，打造兼具專業素養、安全紀律與國際視野的空勤團隊。現場出席的機師表示，飛行員的職業不僅象徵翱翔天際的成就感，更肩負領導之責，守護飛航安全的使命。

華航機師招募全年開放官方網站接受報名，培訓機師須具備中華民國國籍及國內戶籍，國內外公私立大學學士以上學位（不限科系背景）、兩年內有效英文檢定成績，且通過民航局航醫中心甲類航空人員體檢標準，考試期程涵蓋航醫中心心理衡鑑、紙筆測驗、中英文面試及綜合評量等。

培訓機師錄取後，將在公司內先進行業務見習，再赴合作飛行學校接受訓練。華航 4 月起陸續在台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉行培訓機師對外說明會，同時亦歡迎具飛行經驗的機師報考，廣納多元背景專業人才，為各機隊增添新動能。

華航長期深耕校園人才招募，積極培育航空產業專才，提供紮實訓練與完善制度，連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀。誠摯邀請志在寰宇的青年學子加入華航，登錄華航人才庫，隨時留意最新招募資訊，一同逐夢雲端，看見更遼闊的天空。

