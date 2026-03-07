夢想起飛 華航2026年招募逾160名機師新星

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航（2610） 2026 年度機師招募全面展開，預計將延攬超過 160 名優秀人才，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。

華航7日率先參與臺大校園徵才博覽會，現職機師親臨分享，引領青年學子一窺飛行員養成之路，暢談報考準備歷程、受訓內容及多年實務經驗，交流互動熱絡，讓飛行夢想逐步化為具體行動。

華航今年迎接全新 787 機隊，也持續引進 A321neo 及 A350 投入營運，面對航空市場穩健成長與國際航網綿密拓展，積極強化飛行人才開發與機隊發展，打造兼具專業素養、安全紀律與國際視野的空勤團隊。現場出席的機師表示，飛行員的職業不僅象徵翱翔天際的成就感，更肩負領導之責，守護飛航安全的使命。

華航機師招募全年開放官方網站接受報名，培訓機師須具備中華民國國籍及國內戶籍，國內外公私立大學學士以上學位（不限科系背景）、兩年內有效英文檢定成績，且通過民航局航醫中心甲類航空人員體檢標準，考試期程涵蓋航醫中心心理衡鑑、紙筆測驗、中英文面試及綜合評量等。

培訓機師錄取後，將在公司內先進行業務見習，再赴合作飛行學校接受訓練。華航 4 月起陸續在台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉行培訓機師對外說明會，同時亦歡迎具飛行經驗的機師報考，廣納多元背景專業人才，為各機隊增添新動能。

華航長期深耕校園人才招募，積極培育航空產業專才，提供紮實訓練與完善制度，連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀。誠摯邀請志在寰宇的青年學子加入華航，登錄華航人才庫，隨時留意最新招募資訊，一同逐夢雲端，看見更遼闊的天空。

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

長榮航空前進校園 招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

台泥正式啟動尼莫人才計畫 尋找具開創性格的π型人才

全球進入技能大轉型期，台泥企業團7日於台灣大學校園徵才博覽會啟動「尼莫人才計畫」，以《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位與年輕世代對話 。

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

2026WBC 世界棒球經典賽正在舉行當中，華航挺「Team Taiwan」愛台灣，成為2026 世界棒球經典賽(WBC)國內獨家贊助的航空業者，華航更把滿滿應援能量帶到日本，3月4日起於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告，以最熱血的方式向為中華隊喝采。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

AI新世代跨域畢業生看過來！遠傳擴大校園徵才

遠傳電信（4904）宣布，迎接5G技術持續演進與AI加速落地的產業浪潮，擴大校園徵才布局，7日首站參與年度規模最大的「臺大校園徵才博覽會」，並宣布同步啟動四大校園招募計畫，多數招募資格都不限制科系，爭取具跨領域潛力新世代人才加入。

