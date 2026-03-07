長榮航空前進校園招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

長榮航空團隊活動現場除了招募團隊細心解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向外，也特別邀請三位現職機師現身說法，以親身經驗分享職涯歷程與訓練經驗，並針對學生關心之報考資格、職涯規劃及生活型態等議題進行交流互動。

長榮航空因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，今年規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）650分以上及多益口說 140 分以上、寫作測驗 140 分以上成績單，待通過各階段評選錄取者，須接受三階段訓練，包含地面學科訓練、基礎飛行訓練及進階訓練/機型轉換訓練，整體受訓約2年，完訓後以副機長任用。

「飛航安全」是長榮航空永不妥協的核心價值，「飛航專業」更是一條需要高度責任感與持續精進的道路，長榮航空已建立完整而嚴謹的培訓制度，從基礎學科、模擬機訓練到實機飛航，一切依循國際標準程序執行。

長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，規劃在2033年前達到34架規模，此外也將於2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。長榮航空將持續透過深化校園交流，尋找且培育優秀的飛航人才，為台灣航空產業注入更多專業能量與國際競爭力。

長榮航空特別安排三位現役機師前來與學生分享職涯歷程與訓練經驗。長榮航空提供

長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，歡迎懷抱飛行夢想的民眾踴躍報考，一同飛向藍天。長榮航空提供

長榮航空前進台大校園徵才，開出百名機師職缺，吸引眾多學生前來了解報考相關資訊。長榮航空提供

長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。長榮航提供