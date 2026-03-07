快訊

長榮航空前進校園招募百名機師

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
現職長榮航空A330機隊副機長，畢業於台灣大學電機系，也特別回到校園跟學弟妹分享自身經驗。長榮航空提供
為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

長榮航空團隊活動現場除了招募團隊細心解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向外，也特別邀請三位現職機師現身說法，以親身經驗分享職涯歷程與訓練經驗，並針對學生關心之報考資格、職涯規劃及生活型態等議題進行交流互動。

長榮航空因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，今年規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）650分以上及多益口說 140 分以上、寫作測驗 140 分以上成績單，待通過各階段評選錄取者，須接受三階段訓練，包含地面學科訓練、基礎飛行訓練及進階訓練/機型轉換訓練，整體受訓約2年，完訓後以副機長任用。

「飛航安全」是長榮航空永不妥協的核心價值，「飛航專業」更是一條需要高度責任感與持續精進的道路，長榮航空已建立完整而嚴謹的培訓制度，從基礎學科、模擬機訓練到實機飛航，一切依循國際標準程序執行。

長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，規劃在2033年前達到34架規模，此外也將於2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。長榮航空將持續透過深化校園交流，尋找且培育優秀的飛航人才，為台灣航空產業注入更多專業能量與國際競爭力。

長榮航空特別安排三位現役機師前來與學生分享職涯歷程與訓練經驗。長榮航空提供
長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，歡迎懷抱飛行夢想的民眾踴躍報考，一同飛向藍天。長榮航空提供
長榮航空前進台大校園徵才，開出百名機師職缺，吸引眾多學生前來了解報考相關資訊。長榮航空提供
長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。長榮航提供
現場招募團隊細心解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向。長榮航空提供
校園 職涯發展 台灣大學

台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

長榮航空前進校園招募百名機師

為深化校園交流並延攬優秀人才，長榮航空於7日參與國立台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的莘莘學子們介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與；今年首度宣布規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明。

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

2026WBC 世界棒球經典賽正在舉行當中，華航挺「Team Taiwan」愛台灣，成為2026 世界棒球經典賽(WBC)國內獨家贊助的航空業者，華航更把滿滿應援能量帶到日本，3月4日起於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告，以最熱血的方式向為中華隊喝采。

移工直聘起死回生？ 巨大集團勞動事件成制度契機

來台工作移工即將破百萬人，過去移工團體最常抗議訴求不外是自由轉換雇主及廢除仲介制度，但二、三十年來始終原地踏步。2025年9月自行車龍頭巨大集團被指涉及移工強迫勞動事件，加上國際間對此議題高度關注，最近勞動部同時宣布多項擴大直聘措施因應，意外使得直聘制度出現起死回生契機。

新鮮人看過來！長榮海運起薪5.4萬

長榮海運（2603）年終成為全台最讓人羨慕的企業後，公司展開年度人才招募，7日也在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，希望吸引具國際觀，有志加入海運事業的人士報名，新鮮人起薪5.4萬元起。

