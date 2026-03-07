台泥張安平：伊朗戰爭影響難預測 陸經濟尚未好轉…唯有AI應用最樂觀

台泥（1101）董事長張安平7日表示，全球經濟與產業發展雖面臨複雜的政治與地緣局勢，伊朗戰爭影響難以預測，中國經濟短期翻轉不易，但仍存在正向因素。其中，人工智慧（AI）算力實用化將成為接下來產業發展的重要動能。他認為自今年起，隨著新AI平台與算力架構逐漸成熟，企業應用將快速擴展，帶動營運效率提升。

台泥企業團7日在台灣大學校園徵才博覽會啟動「尼莫人才計畫」，以《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位與年輕世代對話 。張安平以一身船長裝扮偕同總經理程耀輝及跨事業體台泥同仁代表，向具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π 型人才招手。

張安平表示，過去一個禮拜發生很多事，中東情勢不明朗，現在完全看不懂美國對伊朗的態度，就連台泥在歐洲深耕那麼久，但歐洲對伊朗的態度也還是看不懂，現在不知道戰爭會延續多久及影響程度，但希望越快結束越好。

針對中國大陸今年經濟表現，張安平指出，大陸經濟現況本身需求仍偏弱，加上能源價格回落等因素，都對整體經濟產生影響，短時間內要出現明顯強勁復甦並不容易。不過，近期產業環境出現一些新的變化，最明顯就是大陸對減碳政策的方向已相當確定。對台泥而言，減碳政策的推動有助於產業結構調整，但這並不代表水泥需求會因此增加，兩者之間仍存在差別。

不過，張安平面對新的一年，仍抱持一定的樂觀看法，那就是AI在產業的應用將更加落實。他指出，過去AI發展多集中於算力本身，但現在已有愈來愈多新技術平台逐步出現，使算力開始進入實際應用階段。當AI落地後，企業在生產管理與營運效率上將出現明顯改善。以台泥為例，目前公司已在多個廠區導入AI與數據分析系統，包括歐洲、台灣及中國大陸各有一座工廠正全面導入相關技術。

張安平表示，台泥透過物聯網（IoT）系統收集工廠運轉數據，再利用算力進行分析，希望藉此優化能源使用與能耗管理。他指出，即使效率只提升1%至2%，對於能源密集產業而言仍具有相當重要的意義，因此公司已設定在今年底前逐步達成相關效率提升目標。

除了AI應用外，張安平也看好自動化與機器人技術的發展。他預期2027年，工業機器人與自動化設備將更廣泛進入工廠運作。例如在巡檢作業方面，未來將逐步由無人機（Drone）或機器人執行，而非完全依賴人工。

他指出，台泥過去在礦區已導入自動化礦車等技術，運行效果良好，不僅提升效率，也減少污染，顯示自動化技術在工業應用上具有正面效益。

張安平強調，目前AI應用仍處於初期階段，各企業仍在摸索AI能帶來哪些具體幫助，但隨著技術發展速度加快，AI落地應用將成為未來最值得期待的產業趨勢之一。

在人才方面，張安平表示，面對全球政治與經濟局勢日益複雜，企業在招募人才時，也需要具備更廣泛的視野。他認為，未來企業需要能理解全球政治、經濟與科技發展的人才，能在複雜環境中判斷方向並做出決策。

他指出，企業所面對的未來往往是前所未見的情境，因此需要能夠觀察不同文化、科技與經濟趨勢的人才，從多元資訊中形成新的發展方向。張安平並透露，台泥今年也將持續推動相關計畫，並延攬具備跨領域視野的人才，以因應未來產業發展需求。