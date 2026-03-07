快訊

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿。華航提供
華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿。華航提供

2026WBC 世界棒球經典賽正在舉行當中，華航挺「Team Taiwan」愛台灣，成為2026 世界棒球經典賽(WBC)國內獨家贊助的航空業者，華航更把滿滿應援能量帶到日本，3月4日起於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告，以最熱血的方式向為中華隊喝采。

華航是國內最大的航空業者，長期默默的支持國內運動選手及運動賽事，2月28以「Team Taiwan 包機」陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽；華航長期力挺台灣棒球選手們多位也以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為 WBC 備戰。

華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿；於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持。

華航傳達全台灣的加油聲力挺棒球好手，2月28日機包機把2026 WBC 台灣選手送往日本宮崎，踏上經典賽旅途。自2月28日至3月10日，華航松山、桃園及高雄往返往東京成田及羽田航班，將換上WBC專屬電子登機證及機上服務用品，讓所有前往日本的民眾一起為台灣隊加油打氣。

迎接世界棒球經典賽，2月28日至3月10日，華航松山、桃園及高雄往返往東京成田及羽田航班，將換上專屬電子登機證及機上服務用品，包含Team Taiwan 枕套、飲料紙杯及果豆點心，充滿棒球元素；此外，華航特別打造 Team Taiwan 應援專屬網站，全力為 Team Taiwan 加油。

華航 2月28日至3月10日，松山、桃園及高雄往返往東京成田及羽田航班，將換上WBC專屬電子登機證及機上服務用品。華航提供
華航 2月28日至3月10日，松山、桃園及高雄往返往東京成田及羽田航班，將換上WBC專屬電子登機證及機上服務用品。華航提供

華航為台灣棒球加油於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告。華航提供
華航為台灣棒球加油於東京巨蛋周邊 LED 看板播放 Team Taiwan 加油廣告。華航提供

