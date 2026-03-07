快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

新鮮人看過來！長榮海運起薪5.4萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運社會新鮮人招手起薪5.4萬元。記者黃淑惠／攝影
長榮海運社會新鮮人招手起薪5.4萬元。記者黃淑惠／攝影

長榮海運（2603）年終成為全台最讓人羨慕的企業後，公司展開年度人才招募，7日也在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，希望吸引具國際觀，有志加入海運事業的人士報名，新鮮人起薪5.4萬元。 

長榮海運招募類別包含營業、客服、財務、船舶監造、排艙、管理及補給，櫃務、資訊人員…等共11類，工作地點分別在台北、桃園等地，正式任用後起薪最高可達NT$54,000元。

報名日期自即日起至3月31日止，有意報考者請至長榮海運官網完成線上報名。 

長榮海運為全球第七大貨櫃航商，為深耕在地、布局全球之國際化企業。提供員工完整的教育訓練與海內、外輪調制度，以培養宏觀的國際視野，並可歷練不同工作職務，讓員工能因應未來業務挑戰，成就職涯發展。

長榮歡迎肯做肯學，積極主動，創新有自信，願意持續學習，接受挑戰，具有團隊精神的優秀人才報考。

長榮海運 新鮮人 教育訓練

延伸閱讀

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

新鮮人看過來 2026全台校園徵才就業博覽會重點一次看

邁向「金控2.0」玉山前進臺灣大學攬才 預計招募550人

相關新聞

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

移工直聘起死回生？ 巨大集團勞動事件成制度契機

來台工作移工即將破百萬人，過去移工團體最常抗議訴求不外是自由轉換雇主及廢除仲介制度，但二、三十年來始終原地踏步。2025年9月自行車龍頭巨大集團被指涉及移工強迫勞動事件，加上國際間對此議題高度關注，最近勞動部同時宣布多項擴大直聘措施因應，意外使得直聘制度出現起死回生契機。

新鮮人看過來！長榮海運起薪5.4萬

長榮海運（2603）年終成為全台最讓人羨慕的企業後，公司展開年度人才招募，7日也在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，希望吸引具國際觀，有志加入海運事業的人士報名，新鮮人起薪5.4萬元起。

超商新里程碑 全家會員衝破2,000萬 7-ELEVEN 離達陣不遠

國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。全家便利商店昨（6）日宣布，會員人數突破2,000萬大關，刷新超商紀錄，Fa點全年流通量超過1,600億點，成為可觀的零售數位資產。超商龍頭7-ELEVEN亦展現強勁動能，截至去年底會員數已達1,950萬名，2,000萬會員即將達陣。

SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

馬士基暫停兩條貨櫃航路

馬士基（Maersk）6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。