新鮮人看過來！長榮海運起薪5.4萬

長榮海運（2603）年終成為全台最讓人羨慕的企業後，公司展開年度人才招募，7日也在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，希望吸引具國際觀，有志加入海運事業的人士報名，新鮮人起薪5.4萬元。

長榮海運招募類別包含營業、客服、財務、船舶監造、排艙、管理及補給，櫃務、資訊人員…等共11類，工作地點分別在台北、桃園等地，正式任用後起薪最高可達NT$54,000元。

報名日期自即日起至3月31日止，有意報考者請至長榮海運官網完成線上報名。

長榮海運為全球第七大貨櫃航商，為深耕在地、布局全球之國際化企業。提供員工完整的教育訓練與海內、外輪調制度，以培養宏觀的國際視野，並可歷練不同工作職務，讓員工能因應未來業務挑戰，成就職涯發展。

長榮歡迎肯做肯學，積極主動，創新有自信，願意持續學習，接受挑戰，具有團隊精神的優秀人才報考。