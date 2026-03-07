快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

超商新里程碑 全家會員衝破2,000萬 7-ELEVEN 離達陣不遠

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。聯合報系資料照
國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。聯合報系資料照

國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。全家便利商店（5903）昨（6）日宣布，會員人數突破2,000萬大關，刷新超商紀錄，Fa點全年流通量超過1,600億點，成為可觀的零售數位資產。超商龍頭7-ELEVEN亦展現強勁動能，截至去年底會員數已達1,950萬名，2,000萬會員即將達陣。

市場預期，隨著超商會員數已趨於飽和，下階段競爭將轉向「深耕含金量」，在維持實體店數穩健擴張的同時，如何透過虛實整合持續提高單一會員貢獻度，將成為成長的關鍵。

觀察目前超商四雄會員結構，7-ELEVEN與全家雙雄分立，會員人數皆在2,000萬上下，萊爾富及OK mart則分別擁有770萬與300萬會員。分析超商體系能廣納龐大會員數的核心關鍵，首先在於「高頻次、剛需性」的產業特質，其次則歸功於全台密集的實體據點。業者透過「點數機制」將龐大會員流量轉化為實質貢獻，讓超商點數具備類貨幣的流通價值，進一步將門市流量導引至App內的點數生態圈。

全家觀察，每年3月點數到期前的兌換，最熱門的五大品項分別為「乳飲品、衛生紙、特色美食、禮盒、零食」，顯示其已成功將點數與民生剛需深度綁定，有效提升會員黏著度。

統一超（2912）也提到，目前OPENPOINT已串連超過500大品牌、將近70萬家特約商店，除了可在全台門市折抵消費、生活繳費及兌換商品，更深度整合統一企業集團旗下各事業體，落實點數高度流通與回饋加乘。

萊爾富目前兌換前三大熱門類別為「便當」、「飲料」與「咖啡」，多屬日常高頻餐食商品。OKmart亦鎖定民生補給需求，將OKAPP打造為消費者的數位小金庫。

全家 統一超 萊爾富

延伸閱讀

全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

「商品便宜、員工素質高」網讚萊爾富變了 一票人點頭：CP值很高

全家會員衝破2,000萬！Fa 點流通1,600億點 3月大兌點開跑

統一超打造「永續價值鏈」領先以通路影響力帶動產業競爭力

相關新聞

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

超商新里程碑 全家會員衝破2,000萬 7-ELEVEN 離達陣不遠

國內超商宣告邁入「2,000 萬會員」新里程碑。全家便利商店昨（6）日宣布，會員人數突破2,000萬大關，刷新超商紀錄，Fa點全年流通量超過1,600億點，成為可觀的零售數位資產。超商龍頭7-ELEVEN亦展現強勁動能，截至去年底會員數已達1,950萬名，2,000萬會員即將達陣。

SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

馬士基暫停兩條貨櫃航路

馬士基（Maersk）6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

海空運上演大多頭行情

美伊戰爭不斷擴大，國內最大、亞洲最有競爭力航空運物流中菲行昨（6）日認為，中東衝突已為全球供應鏈投下新變數；另一家物流業者捷迅不諱言的指出，全球物流運送困難度拉高後，海、空運可能上演2022年運價狂飆的大多頭行情。

春節效應 台塑四寶2月業績衰退

台塑集團昨（6）日公布2月合併營收，受春節工作天數減少影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司2月總營收977.7億元，月減15%、年減18.8%；累計今年前二月總營收2,127.5億元，年減10.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。