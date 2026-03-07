聽新聞
0:00 / 0:00
下周汽油價恐漲3元
國際油價波動大，中油浮動油價公式指標油價四天漲14.33美元，加上新台幣貶值，預估下周汽油零售價每公升恐將漲3元，柴油每公升漲1.1元，調漲後，92無鉛汽油將飆破30元大關，銷售量最大的95無鉛汽油，每公升31.9元。
根據中油浮動油價公式，汽油每公升漲幅原為4.8元，但受限於亞鄰韓國油價最低價天花板，中油將吸收1.8元，每公升調漲約3元；柴油每公升4元漲幅，因觸及日本柴油價格天花板，中油將吸收3元，每公升調漲約1.1元。
中油表示，由於下周油價調整情形要計算到3月6日的國際油價，實際調整金額須等到明（8）日中午才會公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。