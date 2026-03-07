快訊

下周汽油價恐漲3元

經濟日報／ 記者陳儷方陳素玲／台北報導

國際油價波動大，中油浮動油價公式指標油價四天漲14.33美元，加上新台幣貶值，預估下周汽油零售價每公升恐將漲3元，柴油每公升漲1.1元，調漲後，92無鉛汽油將飆破30元大關，銷售量最大的95無鉛汽油，每公升31.9元。

根據中油浮動油價公式，汽油每公升漲幅原為4.8元，但受限於亞鄰韓國油價最低價天花板，中油將吸收1.8元，每公升調漲約3元；柴油每公升4元漲幅，因觸及日本柴油價格天花板，中油將吸收3元，每公升調漲約1.1元。

中油表示，由於下周油價調整情形要計算到3月6日的國際油價，實際調整金額須等到明（8）日中午才會公告。

