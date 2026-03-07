美伊戰爭不斷擴大，國內最大、亞洲最有競爭力航空運物流中菲行昨（6）日認為，中東衝突已為全球供應鏈投下新變數；另一家物流業者捷迅不諱言的指出，全球物流運送困難度拉高後，海、空運可能上演2022年運價狂飆的大多頭行情。

2026-03-07 01:09