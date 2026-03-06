中東衝突推升塑化行情 業者：密切注意供需變化 利差修復空間仍待觀察

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中東地緣政治衝突升溫，塑化原料漲價，也帶動塑化產品短線報價上行；但業界表示，目前局勢變化快速，雖產品價格受原料推升，但更需觀察成本過高是否侵蝕利差，及下游去化狀況；此外，PVC業者表示，由於原料供應出現不確定性，加上運費成本急升，天然氣等能源也出現斷供疑慮，已有暫停報價狀況。

中東局勢一日數變，油價走堅下，塑化原料乙烯、丙烯、苯紛紛攀升，帶動遠東區塑化產品報價整體呈上行趨勢。對於此波行情是否有助利差修復，國內苯乙烯（SM）業者認為尚待觀察。若後續荷莫茲海峽持續封鎖，中東出貨受阻，可能進一步推升東北亞SM報價，不過也觀察到其中包含期貨操作因素。

從供需面來看，今年中國大陸仍有約333萬噸SM新產能開出，隨近期價格回升，大陸SM開工率上周已回升至約75%至77%，顯示供給壓力仍在；加上大陸經濟復甦訊號不明確，下游需求未見明顯回升，目前僅ABS開工率略有改善，後續價格能否維持高檔仍待觀察。

EG市場方面，業者指出，目前原料與產品價格同步走升，但仍需觀察乙烯等上游成本能否順利傳導至EG及相關特化產品。EG業者東聯（1710）強調，基於與客戶長期經營的原則，如漲價僅為合理反映成本，不傾向發戰爭財。

PVC業者則表示，原料供應情況不明朗、缺料疑慮上升，加上全球運費上揚，中東航線已加收戰爭附加費與緊急費用，若油氣供應再出現波動，恐進一步影響生產。目前在原料供應、運費成本及能源供給三大不確定因素影響下，中國大陸及東北亞PVC、ABS業者本周已有暫停報價情況，市場報價多來自貿易商前期庫存。

路透報導，新加坡石化巨擘Aster Chemicals and Energy 6日表示，因中東衝突導致原物料供應中斷，宣布不可抗力。業者表示，如上游廠商相繼宣布不可抗力，生產恐將受影響。

需求方面，PVC業者認為，若不考量戰事因素，隨春夏旺季來臨及石化裝置進入檢修期，印度、東南亞及歐美需求穩定看升。雖但戰爭使部分下游業者延後採購，但整體需求到第2季為止都看正向。

中東 荷莫茲海峽 地緣政治

相關新聞

SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

馬士基暫停兩條貨櫃航路

馬士基（Maersk）6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

海空運上演大多頭行情

美伊戰爭不斷擴大，國內最大、亞洲最有競爭力航空運物流中菲行昨（6）日認為，中東衝突已為全球供應鏈投下新變數；另一家物流業者捷迅不諱言的指出，全球物流運送困難度拉高後，海、空運可能上演2022年運價狂飆的大多頭行情。

春節效應 台塑四寶2月業績衰退

台塑集團昨（6）日公布2月合併營收，受春節工作天數減少影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司2月總營收977.7億元，月減15%、年減18.8%；累計今年前二月總營收2,127.5億元，年減10.7%。

台塑賣南亞科持股 估總額逾144億元

台塑公司為了充實營運資金及強化財務結構，董事會昨（6）日通過處分南亞科持股計劃，預訂今年內處分南亞科股票6萬1,972張，以南亞科昨日收盤價233元估算，預估交易總金額約144.39億元。

