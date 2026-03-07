台塑賣南亞科持股 估總額逾144億元

台塑（1301）公司為了充實營運資金及強化財務結構，董事會昨（6）日通過處分南亞科持股計劃，預訂今年內處分南亞科股票6萬1,972張，以南亞科昨日收盤價233元估算，預估交易總金額約144.39億元。

台塑去年曾三度公告處分南亞科股票，分別是去年9月公告處分南亞科持股2.5萬張；去年10月二度處分南亞科持股1.8萬張；去年11月三度公告處分1萬8,972張。加上此次公告，自去年以來共四度處分南亞科股票。

台塑董事會也決議，擬發現金股利每股0.5元，依昨日收盤價50.2元計算，現金殖利率約1%。

台塑2025年每股淨損1.58元，為連兩年虧損，仍決議發配股利。

南亞科近日表示，受惠AI需求快速擴張與新增產能有限影響，DRAM市場至2027年上半年將維持供不應求，預期到年底價格都將穩定向上，並預期DRAM價格高檔將持續至2027年。記憶體市場供不應求格局延續，DRAM報價有支撐，南亞科股價表現亮眼，台塑、台化、台塑化也藉此進行處份以獲得營運資金。

台塑也宣布，為提升營運綜效，董事會通過處分「台塑工業美國公司」全部股權，以交換取得「台塑美國公司」發行新股，即台塑擬將原持有的「台塑工業美國公司」全部股權出售給關係企業「台塑美國公司」。公告表示，依據專業鑑價報告，以台塑工業美國公司1股，轉換取得台塑美國公司增資新發行普通股1.5316股。