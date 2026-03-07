快訊

台塑賣南亞科持股 估總額逾144億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑（1301）公司為了充實營運資金及強化財務結構，董事會昨（6）日通過處分南亞科持股計劃，預訂今年內處分南亞科股票6萬1,972張，以南亞科昨日收盤價233元估算，預估交易總金額約144.39億元。

台塑去年曾三度公告處分南亞科股票，分別是去年9月公告處分南亞科持股2.5萬張；去年10月二度處分南亞科持股1.8萬張；去年11月三度公告處分1萬8,972張。加上此次公告，自去年以來共四度處分南亞科股票。

台塑董事會也決議，擬發現金股利每股0.5元，依昨日收盤價50.2元計算，現金殖利率約1%。

台塑2025年每股淨損1.58元，為連兩年虧損，仍決議發配股利。

南亞科近日表示，受惠AI需求快速擴張與新增產能有限影響，DRAM市場至2027年上半年將維持供不應求，預期到年底價格都將穩定向上，並預期DRAM價格高檔將持續至2027年。記憶體市場供不應求格局延續，DRAM報價有支撐，南亞科股價表現亮眼，台塑、台化、台塑化也藉此進行處份以獲得營運資金。

台塑也宣布，為提升營運綜效，董事會通過處分「台塑工業美國公司」全部股權，以交換取得「台塑美國公司」發行新股，即台塑擬將原持有的「台塑工業美國公司」全部股權出售給關係企業「台塑美國公司」。公告表示，依據專業鑑價報告，以台塑工業美國公司1股，轉換取得台塑美國公司增資新發行普通股1.5316股。

元太財報／2025年EPS 9.14元創歷史新高 擬配息5.9元、殖利率3.5%

台塑去年虧損仍配息0.5元 擬再處分南亞科6.19萬張

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

台塑化財報／去年EPS 1.04元 擬超額配息1.2元 配發率115%

SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

馬士基暫停兩條貨櫃航路

馬士基（Maersk）6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

海空運上演大多頭行情

美伊戰爭不斷擴大，國內最大、亞洲最有競爭力航空運物流中菲行昨（6）日認為，中東衝突已為全球供應鏈投下新變數；另一家物流業者捷迅不諱言的指出，全球物流運送困難度拉高後，海、空運可能上演2022年運價狂飆的大多頭行情。

春節效應 台塑四寶2月業績衰退

台塑集團昨（6）日公布2月合併營收，受春節工作天數減少影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司2月總營收977.7億元，月減15%、年減18.8%；累計今年前二月總營收2,127.5億元，年減10.7%。

