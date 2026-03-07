春節效應 台塑四寶2月業績衰退

台塑集團昨（6）日公布2月合併營收，受春節工作天數減少影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司2月總營收977.7億元，月減15%、年減18.8%；累計今年前二月總營收2,127.5億元，年減10.7%。

台塑2月營收107.39億元，月減22.7%、年減33.4%。台塑表示，2月出貨天數減少，加上下游加工廠停工需求轉弱，配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區安排歲修，產銷量下降，2月主要產品銷售量合計較1月減少11.5萬噸。

南亞2月營收185.5億元，月減18.9%、年減16%。公司指出，加工產業受春節影響較明顯，加上物流運輸受限，產品交運量減少。

台化2月營收229.81億元，月減8.2%、年減15.3%。2月因營業天數減少及春節假期影響，SM、苯酚、PTA、PS、ABS及PP等產品銷售減少；台化寧波因客戶需求下降，使PTA、PS、ABS及丙酮銷售下滑。

台塑化2月營收454.94億元，月減14.4%、年減17.3%。煉油事業因原油煉製量及產品銷量受營業天數與外銷船期安排影響而下滑。