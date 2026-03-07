台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

台塑（1301）表示，今年第1季中國大陸取消部分產品出口退稅，下游客戶提前增加採購，加上美伊戰事，帶動石化產品價格上揚，但2月有春節因素，加上開工率下降與產銷量減少，第1季營收將較去年第4季微幅衰退。

台塑四寶2月營收表現

展望第2季，台塑表示，中東戰事帶動原油及石化產品價格上漲，亞洲市場因低價原料供應減少，石化行情看俏。加上第2季進入營建、汽車、家電與食品包裝等產業傳統旺季，亞洲多座輕油裂解廠歲修，供給減少，部分石化產品有上漲空間。

南亞預期，隨下游開工與工作天數恢復，3月營收將較1、2月成長，第1季營收優於去年第4季。主要成長動能來自電子材料市場，因AI伺服器與高效能運算需求強勁，帶動銅箔基板、銅箔與玻纖等產品價量齊揚。第2季隨AI應用成長，中高階材料需求提升產銷量。

台化表示，近期荷莫茲海峽封鎖，全球近兩成原油供應受影響，油價、輕油與化學品價格齊漲。PX與純苯加工差仍維持在損益平衡附近，3月因擁有低價且充足原料庫存，對公司獲利貢獻可望與前兩月相當甚至更佳。苯乙烯價格有望上漲，帶旺營收與獲利。第1季預期較去年第4季改善。

台塑化表示，目前每日約1,500萬桶原油供給面臨中斷風險，3月初國際油價大幅上漲。若荷莫茲海峽航道長時間受阻，油價可能進一步上揚，但若美軍護航船隻通行，油價漲勢可能降溫，整體預期維持高檔震盪。