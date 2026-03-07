海空運上演大多頭行情

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美伊戰爭不斷擴大，國內最大、亞洲最有競爭力航空運物流中菲行昨（6）日認為，中東衝突已為全球供應鏈投下新變數；另一家物流業者捷迅不諱言的指出，全球物流運送困難度拉高後，海、空運可能上演2022年運價狂飆的大多頭行情。

中菲行等物流業者一致認為，中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球航空與海運網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，而是透過全球運輸網絡產生連鎖效應。

在航空市場方面，中菲行分析，根據市場統計顯示，中東主要航空公司合計約占全球國際航空貨運運力約13%；若進一步納入往返中東航線的其他航空公司，約17%，全球航空貨運運力可能受到潛在影響。

近期全球已有超過 3,400 架次航班取消或改道，多家航空公司也已調整部分航班服務。由於航班需避開受影響空域，亞洲至歐洲航線航程可能增加約一至三小時，導致燃油需求上升並壓縮長程航班的可用貨運載重能力。

在海運方面，中菲行進一步指出，市場高度關注波斯灣與荷莫茲海峽等重要航運咽喉的安全風險；由於荷莫茲海峽為全球能源與貨物流動的重要通道，區域安全情勢若進一步惡化，全球的物流供應鏈受到很大的影響， 面對地緣政治風險升高及全球運輸環境急速變化，物流角色愈來愈重要，才能為客戶提供多元化運輸解決方案，降低航線調整與運力波動帶來的衝擊。

美伊衝突擴大，捷迅也認為，中東盼不到停戰曙光，中東外海等待進港的船舶愈來愈多，這種情況已經開始蔓延到航空貨運市場，下周亞洲前往歐洲的航空貨運現貨價格已經先喊漲20%到30%，台灣直飛歐洲空運運價估漲5成；隨著著海運船舶供給減少，運價也看漲，推估海、空運有可能上演2022年大多頭行情。

SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

台塑四寶Q2營運 雙多助攻 …南亞、台化本月帶勁

台塑集團2月受到農曆春節工作天數減少、部分廠區歲修及地緣政治不確定性影響，營運表現受壓抑。展望未來，台塑集團昨（6）日認為，中東戰事推升能源與石化行情，加上AI電子材料需求持續強勁，預期台塑四寶Q2營運表現逐步改善。

馬士基暫停兩條貨櫃航路

馬士基（Maersk）6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

春節效應 台塑四寶2月業績衰退

台塑集團昨（6）日公布2月合併營收，受春節工作天數減少影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司2月總營收977.7億元，月減15%、年減18.8%；累計今年前二月總營收2,127.5億元，年減10.7%。

台塑賣南亞科持股 估總額逾144億元

台塑公司為了充實營運資金及強化財務結構，董事會昨（6）日通過處分南亞科持股計劃，預訂今年內處分南亞科股票6萬1,972張，以南亞科昨日收盤價233元估算，預估交易總金額約144.39億元。

