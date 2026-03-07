SCFI周漲11%…四航線齊揚 海運業仍不敢進港…呈現有行無市

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，昨（6）日開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

其中，受到美伊戰爭開打，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）達2,287美元，周漲960美元，周漲幅72.34%。中東地區現在像火藥味十足，各家船公司考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，目前都不敢進港作業，所以呈現有行無市。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

隨著各船班不斷抵達，中東外海愈來愈多船舶等待著排隊進港，目前各家海運公司還是採取先等一到二周才會評估新的策略；因為大家都在等，所以卡在中東外海的船舶推估減少總運能最少10%，隨著船舶卡在中東海，市場缺船、缺櫃及塞港壓力重現。

國內的物流業者分析，農曆年才剛過貨量其實還不多，正常運價不太容易上漲，然而受到中東戰爭影響市場供給愈來愈吃幾緊，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,940美元，較前一期上83美元，周漲4.5%；遠東到美東運價每FEU達2,717美元，較前一期上漲26美元，周漲1%。

遠東到歐洲運價每TEU達1,452美元，較前一期上漲32美元，周漲幅2.3%；遠東到地中海運價每TEU達2,360美元，較前一期上漲55美元，周漲2.4%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲1美元，漲幅0.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU分別較前一週上漲7美元及17美元，遠東到韓國每TEU較前一週持平。

物流業者進一步表示，近期海運與空運市場呈現不同的供需增加狀況。海運方面，隨著3月TPM（Trans-Pacific Maritime Conference）年度合約談判啟動，船公司於3月初提出小幅調漲；市場推估，在中東外海船舶開始大排長龍，已影響到全球船舶的配置，供給會愈來愈吃緊。