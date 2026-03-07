四大超商推零食咖啡優惠 陪伴WBC球迷熱血挺台

快訊

中央社／ 台北6日電

世界棒球經典賽（WBC）登場，台灣隊今天對戰日本隊，最終以0比13吞敗，球迷持續力挺為台灣加油，四大超商也推出零食、甜筒、咖啡等多項限時優惠，陪伴球迷熱血挺台。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊預賽首戰以0比3不敵澳洲隊，今天與日本交手以0比13、7局吞敗，將於台灣時間明天上午11時與捷克隊交手，由旅美投手莊陳仲敖先發。

萊爾富目前雙北共有10間門市提供賽事轉播應援，為讓球迷在看球時補充能量，萊爾富推出多款應援商品優惠，其中包括日式茶碗蒸、海鮮茶碗蒸等任選2件75元優惠；究柔夾心吐司（巧克力、芋頭）、指定卡迪那洋芋片系列任選等零食買1送1。

另外，萊爾富熱銷的TEAM TAIWAN棒球造型一卡通（原價590元）推出應援價490元。

統一超商表示，7日至8日CITY CAFE 美式咖啡（特大杯）買2送2、杜老爺甜筒買2送1、麥香檸檬紅茶600ml買2送1、法國EVIAN依雲天然礦泉水買2送2、森永in果凍買2送1、台灣啤酒330ml買2送1等。思樂冰限指定門市販售商品數量，以各門市實際可販售數量為準。

OKmart看準觀賽補給需求，推出「放大應援」系列活動，從OKCAFE大杯或特大杯飲品任3杯送「挺台灣貼紙」，到XL大份量餐食99元應援價，陪球迷補滿能量、放大應援聲勢。

全家便利商店作為本次WBC賽事官方指定合作夥伴，即日起至17日，店舖單筆滿199元贈送限量「WBC中華隊應援海報」，另有炸物、啤酒、泡麵、零食等強檔優惠。

此外，使用全家APP FamiNow下單，5日至8日限時快閃滿額99元即外送免運，且享有SOHOT嚴選香烤骨腿、Let's Café等指定商品專屬買2送1商品優惠。

日本隊 台灣隊 零食

