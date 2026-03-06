快訊

momo本業去年逐季衰退…本土法人認競爭激烈 短期復甦動能有限

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）昨日舉辦法說，釋出加強物流投資訊息。本土法人6日出具報告，認為momo去年本業B2C業務逐季衰退，短期復甦動能有限，維持投資評等中立，下調目標價190元。

富邦媒去年第4季營收316.7億元，年減5.4%，季增29%，但低於市場預估330-338億元，連續四季度低於整體零售及零售業網路銷售。B2C本業營收30.9億元，延續衰退趨勢，幅度逐季擴大；稅後淨利9.2億元，年減17.1%，季增64.8%，每股純益3.48元。2025全年營收為1,086.7億元，年減3.5%，淨利29.9億元，年減13.4%，每股純益11.29元。

本土法人指出，Coupang酷澎在台灣市場策略隨品牌知名度與滲透率提升，營運重心由商品補貼轉向物流與倉儲等基礎建設，並增資247億元用於台灣業務營運、倉儲租賃及物流配送體系建置，未來仍將持續擴大在台投資，目標自有配送車隊占全年配送量能50%，打造具長期競爭力的營運模式。面對跨境電商積極搶市，富邦媒近年加速布局零售媒體廣告網路，並透過mo店＋及直播電商等新業務，為營運增添成長動能。長期透過新業務布局提升GMV與營利率，但短期仍受前期投入成本偏高與市場競爭影響，營運綜效尚未發酵，表現低於市場預期。

法人展望本季，有尾牙與農曆春節採購需求回溫，零售銷售年增率將重返正成長。全年隨基本工資調升挹注可支配所得，疊加政府推動觀光與內需振興政策，消費動能有望回溫，預期整體零售及網路零售表現將優於2025年。然考量產業競爭態勢仍然激烈，推估富邦媒營收成長幅度將低於整體產業平均水準。

富邦媒

相關新聞

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

在央行信用管制持續影響下，近一年房市交易量普遍出現下滑，但市場上仍有交易衝擊相對小的區域。永慶房產集團統計七都各行政區近一年中古屋交易量增減幅，數據顯示，交易量量縮幅度最少前三名由高雄和台南包辦，其中高雄苓雅區位居第一，交易量縮減不到3成，成全台交易量減幅最小行政區。

美伊戰爭開打 SCFI運價指數大漲

美伊戰爭之後，市場關心全球運價變化，今天開盤運價指數連二漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲156.08點至1,489.19點，周漲幅11.7%，四大航線都上漲。

momo本業去年逐季衰退…本土法人認競爭激烈 短期復甦動能有限

台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）昨日舉辦法說，釋出加強物流投資訊息。本土法人6日出具報告，認為momo去年本業B2C業務逐季衰退，短期復甦動能有限，維持投資評等中立，下調目標價190元。

勞動部：工會準備裁決不當勞動 雇主應依法給公假

勞動部做出重要函釋，針對工會理事及監事為出席工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會申請裁決案之審理程序，所需之資料準備及作業期間，雇主應依法給予會務公假。

台泥儲能數位大腦獲 IEC 頂規驗證 進軍國際電網「資安通行證」入手

台泥（1101）6日宣布，隨著全球能源轉型邁入關鍵期，儲能系統已成為許多國家電網穩定運行的核心基礎設施。台泥旗下台泥儲能自主研發的儲能能源管理系統（EMS），也就是儲能的「數位大腦」，正式通過國際第三方驗證機構 Bureau Veritas（BV）之 IEC 62443-3-3 Security Level 2 (SL2) 國際工控資安標準驗證。

商業服務業也呈現分化？ 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

服務業薪資與生產力長期落後工業，結構性失衡警訊浮現。根據商研院（CDRI）最新發布的商業服務業景氣循環預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降。商研院示警，目前商業服務業呈現不均衡復甦，面臨「旺者愈旺，衰者愈衰」的兩極化走勢。

