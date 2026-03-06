momo本業去年逐季衰退…本土法人認競爭激烈 短期復甦動能有限

台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）昨日舉辦法說，釋出加強物流投資訊息。本土法人6日出具報告，認為momo去年本業B2C業務逐季衰退，短期復甦動能有限，維持投資評等中立，下調目標價190元。

富邦媒去年第4季營收316.7億元，年減5.4%，季增29%，但低於市場預估330-338億元，連續四季度低於整體零售及零售業網路銷售。B2C本業營收30.9億元，延續衰退趨勢，幅度逐季擴大；稅後淨利9.2億元，年減17.1%，季增64.8%，每股純益3.48元。2025全年營收為1,086.7億元，年減3.5%，淨利29.9億元，年減13.4%，每股純益11.29元。

本土法人指出，Coupang酷澎在台灣市場策略隨品牌知名度與滲透率提升，營運重心由商品補貼轉向物流與倉儲等基礎建設，並增資247億元用於台灣業務營運、倉儲租賃及物流配送體系建置，未來仍將持續擴大在台投資，目標自有配送車隊占全年配送量能50%，打造具長期競爭力的營運模式。面對跨境電商積極搶市，富邦媒近年加速布局零售媒體廣告網路，並透過mo店＋及直播電商等新業務，為營運增添成長動能。長期透過新業務布局提升GMV與營利率，但短期仍受前期投入成本偏高與市場競爭影響，營運綜效尚未發酵，表現低於市場預期。

法人展望本季，有尾牙與農曆春節採購需求回溫，零售銷售年增率將重返正成長。全年隨基本工資調升挹注可支配所得，疊加政府推動觀光與內需振興政策，消費動能有望回溫，預期整體零售及網路零售表現將優於2025年。然考量產業競爭態勢仍然激烈，推估富邦媒營收成長幅度將低於整體產業平均水準。